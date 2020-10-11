Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Гянджа и заявил о погибших

Азербайджан заявил, что армия Армении обстреляла жилые дома азербайджанского города Гянджи. Об этом сообщает прокуратура Азербайджана.

В результате обстрела жилого дома в Гяндже погибли семь человек, в том числе три женщины, ранены 34 человека, среди которых шестеро детей.

"Как известно, вооруженные силы оккупирующей Республики Армения нарушили нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, а также требования гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00. Противник продолжает совершать террористические акты, умышленно нанося удары по мирному населению Азербайджана и обстреливая населенные пункты из тяжелой артиллерии", – сообщает прокуратура страны.

Армения опровергла сообщения Азербайджана о нанесении удара по городу Гянджа. Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сказала, что заявления Азербайджана являются ложью, пердает Арменпресс.