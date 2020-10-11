Война за Нагорный Карабах. День 14-й - почти “тишина”, спорный Гадрут, сирийские боевики

Режим “тишины” должен был наступить в 12 часов в субботу, 10 октября. Однако с самого утра все пошло не так.

В ночь на 10 октября пришло сообщение о том, что переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которые проходили в Москве, длившиеся больше 10 часов, завершились договоренностью о прекращении огня. Не окончательном, гуманитарном - чтобы стороны конфликта могли обменяться пленными и забрать тела погибших бойцов, но все же это был определенный прорыв.

Режим “тишины” должен был наступить в 12 часов в субботу, 10 октября. Однако с самого утра все пошло не так. Заявления пресс-служб о нарушении противником перемирия были симметричны.

"Игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 гуманитарное перемирие, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок Карахамбейли. Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры по пресечению атаки противника", - сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

"Режим прекращения огня грубо нарушается армянской стороной. Несмотря на достигнутое соглашение с 12.00 ВС Армении предприняли попытку атаки с Агдеринского, Тертерского, Физулинского, Джабраильского направлений. В то же время ряд населенных пунктов подвергается артилерийскому обстрелу со стороны ВС Армении. Все попытки противника были успешно пресечены нашими подразделениями. Предпринимаются адекватные ответные меры против армянской армии", - передала пресс-служба минобороны Азербайджана.

Таким образом, за час до полудня обе стороны, с небольшим рассинхроном, заявили об обстрелах. Армения проинформировала, что азербайджанцы обстреливают окрестности Каплана и снова пошли в атаку на юге, в районе Гадрута. Минобороны Азербайджана эти обвинения назвало провокацией и в свою очередь сообщило, что армянские войска нарушили перемирие и стреляют в направлении Джебраила и Физули. Этот участок по-прежнему оставался неподконтрольным, и в предыдущие несколько дней стороны поочередно то рапортовали о взятии, то опровергали эту информацию.

Противник укрепился в горных массивах, поэтому Азербайджан пытается развивать наступление на равнине. Комментаторы допускают, что дальше для продвижения будет выбрана Сюникская область.

Ключевой, как и раньше, остается долина реки Аракс - фактически, это граница с Ираном (куда, кстати, несколько раз прилетали снаряды и встревоженный Тегеран даже направил к границе войска). Именно на линии Гадрут - Джебраил ведутся самые активные боевые действия.

Основная активность пришлась на ночное время и на утро: стороны старались по возможности эффективно повлиять на расклад сил. Так, Минобороны Азербайджана передало информацию об интенсивных ночных боях и о том, что азербайджанским военным удалось уничтожить бронетехнику противник - артиллерийские установки и танки, а также средства связи.

Армения дополнила эту информацию сообщением о том, что Баку использует в зоне боев ударные БПЛ. Власти НКР заявили, что Азербайджан нанес очередной ракетный удар по Степанакерту, а Ереван - о том, что ракеты прилетели в армянский Капан и есть жертвы. Азербайджан отреагировал ожидаемым месседжем: “Ложь и провокации”.

10 октября наблюдались новые попытки прорваться, поступали сообщения об обстрелах. Однако в целом 14-й день войны действительно выдался спокойным.

МИД непризнанной Нагорно-Карабахская республики заявил, что боевые действия прекращены были по всей линии фронта, исключая Гадрут: там якобы продолжала активность азербайджанская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа).

Речь идет, вероятно, о попытке все-таки взять контроль над поселком Гадрут, куда пыталась прорваться ДРГ (по разной информации - то ли азербайджанский, то ли турецкий спецназ, есть упоминания и о боевиках СНА). В ответ в Гадрут направлен был спецназ Минобороны Карабаха, бой шел непосредственно в черте города до самого вечера - когда обе стороны заявили об успешном взятии населенного пункта. Тем не менее, статус поселка остается спорным.

Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян фотографируется с бойцами в районе Гадрута.

Упоминания о переброшенных из Сирии боевиках были и раньше, однако к сегодняшнему дню об этом говорят уже с уверенностью. Так, “Сирийская обсерватория” из Лондона передает, что подтверждена гибель в Нагорном Карабахе 107 сирийских боевиков и что счет раненых идет на сотни. Основные потери, по данным “Обсерватории”, приходятся на так соединения “Дивизия Хамза” и “Султан Мурад”.

На этих видео якобы засняты сирийские боевики, воюющие в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Перевод неофициальный.

Таким образом, после дневного затишья бои обострились, перемирие оказалось недолгим и наблюдалось, как таковое, только на ряде участков.

По прошествии двух недель с начала конфликта Армения сообщает, что ее потери составляют 404 бойца. Азербайджан, напомним, принял решение не озвучивать данные о погибших военных до окончания силовой фазы конфликта. По неофициальным данным Азербайджан потерял 541 бойца.