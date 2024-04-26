"Целили в подстанцию": в полиции рассказали подробности авиаудара по Дергачам (фото)

26 апреля ориентировочно в 10:40 россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Дергачи Харьковской области. Среди пострадавших — трое детей.

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Первое попадание бомбы пришлось на электроподстанцию, а вторая упала в частном секторе центральной части города. Об этом сообщил руководитель следственного управления главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

В результате вражеского удара, проинформировал он, в жилом доме поднялся пожар.

Пострадали трое детей и женщина.

Фото: Facebook / Сергей Болвинов

В частности, 4-летний мальчик получил травму головы, у 16-летней девушки ранена нога, еще одна 5-летняя девочка получила острую реакцию на стресс.

"Обычный дом и инфраструктурный объект, от которого зависит жизнеобеспечение людей — таковы цели армии-террористки", — констатировал Сергей Болвинов.

Фото: Facebook / Сергей Болвинов

Правоохранитель добавил, что следователи, криминалисты и взрывотехники собирают на месте происшествия каждое доказательство этого военного преступления.

Дергачевская окружная прокуратура уже начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, днем 25 апреля российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в городе Балаклея Харьковской области, применив ракету "Искандер-М" с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе. Именно тогда на станцию прибыла электричка "Харьков-Изюм". Сегодня количество раненых возросло с 11 до 13 человек.