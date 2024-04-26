"Цілили у підстанцію": в поліції розповіли подробиці авіаудару по Дергачах (фото)

26 квітня орієнтовно о 10:40 росіяни скинули дві керовані авіабомби на Дергачі Харківської області. Серед постраждалих — троє дітей.

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Перше влучання бомби прийшлося на електропідстанцію, а друга впала в приватному секторі центральної частини міста. Про це повідомив керівник слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Унаслідок ворожого удару, поінформував він, у житловому будинку здійнялася пожежа.

Постраждали троє дітей і жінка.

Фото: Facebook / Сергій Болвінов

Зокрема, 4-річний хлопчик отримав травму голови, у 16-річної дівчини поранена нога, ще одна 5-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

"Звичайна хата й інфраструктурний об'єкт, від якого залежить життєзабезпечення людей, — такі цілі армії-терористки", — констатував Сергій Болвінов.

Фото: Facebook / Сергій Болвінов

Правоохоронець додав, що слідчі, криміналісти й вибухотехніки збирають на місці події кожен доказ цього воєнного злочину.

Дергачівська окружна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, удень 25 квітня російські окупанти обстріляли залізничний вокзал у місті Балаклія Харківської області, застосувавши ракету "Іскандер-М" із осколково-бойовою частиною, яка розірвалася в повітрі. Саме тоді на станцію прибула електричка "Харків — Ізюм". Сьогодні кількість поранених зросла з 11 до 13 людей.