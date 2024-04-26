Кількість поранених унаслідок удару по Балаклії зросла до 13 людей, — прокуратура (фото)

Точний тип ракети, якою було завдано удару, встановлюють фахівці. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

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У Харківській області зросла кількість поранених унаслідок обстрілу залізничного вокзалу в Балаклії. Пресслужба Харківської прокуратури повідомила в Telegram подробиці.

Кількість тих, хто отримав поранення, зросла до 13 людей. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Точний тип ракети, якою було завдано удару, встановлюють фахівці.

Обстріл вокзалу Балаклії

Російські окупаційні війська 25 квітня під час повітряної тривоги вдарили по Балаклії в Харківській області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що на місці події працюють усі необхідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Одразу було відомо про те, що щонайменше семеро людей отримали поранення.

Згодом кількість постраждалих зросла до 11. За інформацією відповідних служб, на момент обстрілу всі постраждалі перебували в пасажирських вагонах електрички "Харків — Ізюм" під час зупинки на станції "Балаклія".

У прокуратурі уточнили, що росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" із осколково-бойовою частиною, яка розірвалася в повітрі. Тому слідчі впевнені, що ці дії були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, 26 квітня влада Бєлгорода звинуватила українські війська в атаці на місто. У Міноборони РФ заявили, що протягом минулої ночі припинено спробу українських військ атакувати об'єкти на території Росії.