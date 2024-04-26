Количество раненых в результате удара по Балаклее возросло до 13 человек, — прокуратура (фото)

Точный тип ракеты, которой был нанесен удар, устанавливается специалистами. Правоохранители начали досудебное расследование.

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В Харьковской области возросло количество раненых в результате обстрела железнодорожного вокзала в Балаклее. Пресс-служба Харьковской прокуратуры сообщила в Telegram подробности.

Количество тех, кто получил ранения, возросло до 13 человек. Правоохранители начали досудебное расследование. Точный тип ракеты, которой был нанесен удар, устанавливается специалистами.

Обстрел вокзала Балаклеи

Российские оккупационные войска 25 апреля во время воздушной тревоги ударили по Балаклее в Харьковской области. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что на месте происшествия работают все необходимые службы, которые ликвидируют последствия вражеского обстрела. Сразу было известно о том, что по меньшей мере семь человек получили ранения.

Впоследствии количество пострадавших возросло до 11. По информации соответствующих служб, на момент обстрела все пострадавшие находились в пассажирских вагонах электрички "Харьков-Изюм" во время остановки на станции Балаклея.

В прокуратуре уточнили, что россияне ударили ракетой "Искандер-М" с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе. Поэтому следователи уверены, что эти действия были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения.

Напомним, 26 апреля власти Белгорода обвинили украинские войска в атаке на город. В Минобороны РФ заявили, что в течение минувшей ночи пресечена попытка украинских войск атаковать объекты на территории России.