В Белгороде обвинили ВСУ в обстрелах города и заявили об ударе РСЗО "Вільха"

В Минобороны РФ заявили, что в течение минувшей ночи пресечена попытка украинских войск атаковать объекты на территории России.

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В Белгороде и Белгородском районе 26 апреля включали сирену ракетной опасности из-за якобы удара из РСЗО "Вільха". В Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупреждал граждан об опасности.

Он заявил, что жителям не стоит находиться возле окон. Чиновник призвал спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами.

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"Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или другое безопасное место", — заявлял он.

В Минобороны РФ в Telegram сообщили, что в течение минувшей ночи пресечена попытка украинских войск атаковать объекты на территории Российской Федерации. В ведомстве отметили, что применилась реактивная система залпового огня "Вільха".

В Силах обороны Украины эту информацию не комментировали.

Удары по РФ — события в Белгороде

В Белгородской области местные власти регулярно делают заявления об атаке дронов. Российские представители обвиняют в этом Украину.

Губернатор Вячеслав Гладков 9 апреля завил, что в результате обстрела пострадали линии электро- и газоснабжения, а также "инфраструктурный объект связи". В то же время в Минобороны РФ отчитались о работе ПВО.

15 апреля аэродром Белгорода попал под удар дронов. Российские власти промолчали об атаке беспилотников на аэродром в Белгороде. В то же время в течение суток сообщали о по меньшей мере семи атаках дронов самолетного типа.

Российские системы ПВО 23 апреля якобы сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Министерство обороны страны-агрессора также отчиталось об уничтожении ракеты "Точка-У", которую украинские военные якобы выпустили в направлении региона.

Напомним, 26 апреля издание El Pais сообщило, что Испания согласилась предоставить Украине ракеты Patriot, несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС. В составе испанской армии, по информации издания El Pais, функционирует три батареи.