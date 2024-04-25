Оккупанты ударили рядом с железнодорожным вокзалом в Балаклее: есть пострадавшие

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что на месте происшествия работают все необходимые службы, которые ликвидируют последствия вражеского обстрела.

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Российские оккупационные войска во время воздушной тревоги ударили по Балаклее в Харьковской области. По меньшей мере семь человек получили ранения. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района. Есть попадания возле железнодорожного вокзала", — написал Синегубов.

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Сначала было известно о пяти пострадавших, однако за несколько минут численность получивших ранения возросла до семи.

Олег Синегубов также сообщил, что на месте происшествия работают все необходимые службы, которые ликвидируют последствия вражеского обстрела.

Перед ударом по Балаклее по всей территории Украины распространялась воздушная тревога из-за ракетной опасности, потому что в третий раз за 25 апреля взлетал МиГ-31К.

Воздушные силы Украины объявили об отбое угрозы в 17:16. Через две минуты после этого Олег Синегубов сообщил о попадании ракеты рядом с железнодорожным вокзалом в Балаклее.

Куда еще прилетело 25 апреля

Утром 25 апреля российские оккупанты атаковали Черкасскую область с помощью ракеты. В результате был поврежден объект гражданской инфраструктуры в Смеле. По словам представителя Воздушных сил Ильи Евлаша ранения получили 6 человек, но они отказались от госпитализации.

Удар повредил административные здания, автомобили и имущество местного населения. Как отметил Евлаш, по Смеле ударили ракетой "Искандер-К".

Кроме того, о последствиях вражеского обстрела сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"По предварительной информации, взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также выбило окна в соседней многоэтажке. На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", — отметил Табурец.

Напомним, утром 24 апреля взрывы прогремели в Одессе. Информацию о мощных утренних взрывах подтвердил корреспондент Фокуса. Мониторинговые каналы предполагают, что войска РФ атаковали Одессу управляемыми авиационными ракетами.

В этот же день советник мэра Петр Андрющенко рассказал о том, что в Мариуполе и районе прозвучало по меньшей мере 12 взрывов. Часть наблюдателей допускает возможные пуски с кораблей в Азовском море. Попаданий по Мариуполю, по словам советника мэра города Петра Андрющенко, не зафиксировали.