Окупанти вдарили поряд із залізничним вокзалом у Балаклії: є постраждалі

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що на місці події працюють усі необхідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

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Російські окупаційні війська під час повітряної тривоги вдарили по Балаклії у Харківській області. Щонайменше семеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. Є влучання біля залізничного вокзалу", — написав Синєгубов.

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Спочатку було відомо про п'ятьох постраждалих, проте за декілька хвилин чисельних тих, хто отримав поранення, зросла до семи.

Олег Синєгубов також повідомив, що на місці події працюють усі необхідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

Перед ударом по Балаклії всією територією України ширилась повітряна тривога через ракетну небезпеку, бо втретє за 25 квітня злітав МіГ-31К.

Повітряні сили України оголосили про відбій загрози о 17:16. Через дві хвилини після цього Олег Синєгубов повідомив про влучання ракети поряд із залізничним вокзалом у Балаклії.

Куди ще прилетіло 25 квітня

Вранці 25 квітня російські окупанти атакували Черкаську область за допомогою ракети. У результаті було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури у Смілі. За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, поранення отримали 6 осіб, але вони відмовилися від госпіталізації.

Удар пошкодив адміністративні будівлі, автомобілі та майно місцевого населення. Як зазначив Євлаш, по Смілі вдарили ракетою "Іскандер-К".

Крім того, про наслідки ворожого обстрілу повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також вибило вікна в сусідній багатоповерхівці. На місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", — зазначив Табурець.

Нагадаємо, зранку 24 квітня вибухи пролунали в Одесі. Інформацію стосовно потужних ранкових вибухів підтвердив кореспондент Фокусу. Моніторингові канали припускають, що війська РФ атакували Одесу керованими авіаційними ракетами.

Цього ж дня радник мера Петро Андрющенко розповів про те, що в Маріуполі та районі пролунало щонайменше 12 вибухів. Частина спостерігачів допускає можливі пуски з кораблів в Азовському морі. Влучань по Маріуполю, зі слів радника мера міста Петра Андрющенка, не зафіксували.