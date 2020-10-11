Пытался перепрыгнуть. В Петербурге погиб мотоциклист, упав с разведенного моста

В ночь на воскресенье в Санкт-Петербурге мотоциклист упал с разведенного Сампсониевского моста в реку Большуая Невка и разбился насмерть. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Мотоциклист выехал на мост, а затем упал в проем перед поднятым пролетом. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Пресс-служба Управления ГИБДД сообщает, что он попытался выполнить на мотоцикле опасный трюк – перепрыгнуть через разведенный Сампсониевский мост.

"Водитель объехал ограждения и, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, попытался "перелететь" с одной половины моста на другую. Но не сумел и упал в воду вместе с мотоциклом", – сказано в сообщении.

Напомним, в Запорожской области 15-летний водитель устроил смертельное ДТП, погибли три человека.