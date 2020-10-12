90% поддержки: Эмомали Рахмон в пятый раз победил на выборах в Таджикистане

В понедельник, 12 октября, представители ЦИК Таджикистана на брифинге сообщили, что уже обработаны 100% бюллетеней президентских выборов, которые прошли накануне. Большинство избирателей проголосовали за действующего президента страны Эмомали Рахмона, сообщают "РИА Новости".

"По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей", - сказал глава ЦИК Бахтиер Худоерзода.

Кандидатами на этих выборах выступили представители пяти политических сил. Еще двум ЦИК отказала в регистрации.

Представители оппозиционной Социал-демократической партии решили игнорировать эти выборы, поскольку считают, что при нынешней власти честными они не будут. "Радио Свобода" сообщает, что международные наблюдатели ни одни выборы в истории Таджикистана не признавали демократичными.

Эмомали Рахмон возглавляет Таджикистан с 1992 года — сначала как глава Верховного Совета республики, а с 1994 года —как президент. В 2003 году на референдуме обнулили его президентские сроки, а в 2016-м вообще отменили по ним ограничения. Выборы 2020 года - это уже пятые выборы, на которых Рахмона оглашают победителем. Президента Таджикистана избирают на 7 лет.

Напомним, Фокус писал о действующих президентах, которые находятся у власти дольше всех.