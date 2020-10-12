В Италии готовятся причислить к лику святых подростка, который проповедовал через интернет

Итальянский подросток, который использовал интернет для распространения христианской веры, может стать первым святым XXI века. Речь идет о Карло Акутисе, который умер в 2006 году от лейкемии в возрасте 15 лет.

Об этом сообщает ВВС.

Карло Акутиса уже окрестили "святым покровителем интернета". В субботу, 11 октября, он был причислен к лику блаженных на церемонии в городе Ассизи. Причисление к лику блаженных – последний этап перед святостью.

Подросток записывал предполагаемые чудеса в Интернете и помогал создавать сайты для католических организаций.

Акутис стал кандидатом в святые после того, как Ватикан постановил, что он чудесным образом спас жизнь другому мальчику. Церковь утверждала, что в 2013 году Карло "ходатайствовал" с небес, чтобы вылечить бразильского мальчика, страдавшего редкой болезнью поджелудочной железы.

Для канонизации необходимо подтверждение второго чуда, которое совершил кандидат в святые. Пока что считается, что Акутис самый молодой из наших современников, получивший блаженство.