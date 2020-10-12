Грехи католиков: Мексика призвала Папу Римского извиниться за испанских конкистадоров
Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Ватикан причастен к "предосудительным зверствам" 500 лет назад
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал Ватикан в общем и Папу Римского Франциска извиниться за действия испанских конкистадоров в XVI веке. Об этом пишет The Guardian.
Обращение к главе католической церкви написано на двух страницах. Там говорится, что Ватикан сыграл ключевую роль в колонизации Америки испанцами, создании миссий и обращении коренного населения в католицизм.
"Завоевание Мексики Кортесом". Неизвестный художник, вторая половина 17 века
Также президент Мексики потребовал вернуть три рукописных кодекса, вывезенных из покоренного Теночтитлана, города-государства ацтеков, который был расположен на месте современного Мехико. Конкистадоры захватили и разрушили его в 1521 году. Эрнан Кортес писал императору Карлу V, что при захвате Теночтитлана погибли около 70 тысяч ацтеков, тогда как его потери составляли около 10 тысяч.
"Пытки Куатемока", работа Леандро Изагуирре 19-го ст.
При разграблении города были уничтожены почти все рукописные кодексы ацтеков, потому что священники уверяли, что это "работа дьявола", а те немногие, что уцелели, были вывезены и попали в руки коллекционеров. Так, один из тех, что находится в библиотеке Ватикана, ранее принадлежал семье Борджиа, в нем содержаться изображения богов и ритуалов центральной Мексики.
Письмо Папе Римскому передала первая леди Мексики, которая была в Италии с официальным визитом. Ранее с таким же обращением мексиканский президент обращался к испанскому королю Фелипе, но тот извиняться не стал.
А Ватикан уже извинялся ранее: в 2015 году понтифик принес извинения народу Боливии за роль католической церкви в притеснении коренных народов во врем завоеваний.
просит Папу Франциска извиниться за роль церкви в испанском завоевании
Президент Мексики говорит, что Ватикан должен извиниться за «предосудительные зверства» колонизации 500 лет назад.