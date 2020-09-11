Папа Римский назвал секс и пищу божественным удовольствием

По мнению Понтифика, наслаждение едой улучшает психологическое и физическое здоровье человека, а секс делает любовь ярче и гарантирует сохранение человеческого рода.

Папа Римский Франциск назвал секс и хорошую пищу "божественным" удовольствием.

Крылатые выражения понтифика были собраны и опубликованы в книге TerraFutura, пишет New York Post.

"Удовлетворение происходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, оно просто божественное. Удовольствие от еды и наслаждение от секса приходят от Бога", – сказал понтифик.

По его мнению, наслаждение едой улучшает психологическое и физическое здоровье человека, а секс делает любовь ярче и гарантирует сохранение человеческого рода.

"Удовольствие от еды есть для того, чтобы сохранить здоровье, питаясь, как и сексуальное удовольствие для того, чтобы сделать любовь красивой и гарантировать сохранение человеческого рода", – отметил Франциск.

По мнению понтифика, гиперболизированная нравственность является неправильной трактовкой христианского послания.

Недавно поступила в продажу книга "TerraFutura. Беседы с Папой Франциском об интегральной экологии". Автором книги является писатель и основатель движения Slow Food Карло Петрини. В книге обсуждаются 5 главных тем: биологическое разнообразие, экономика, миграция, образование и общество.

Ранее Папа Римский Франциск внес изменения в то, как Римско-католическая церковь рассматривает случаи сексуального насилия над несовершеннолетними, отменив правило "папской тайны". Франциск также назвал священников-педофилов "орудиями Сатаны", а растление детей сравнил с человеческими жертвоприношения.