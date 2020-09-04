"Поставила под сомнение шкалу ценностей". Папа Римский высказался о пандемии коронавируса

По словам Папы Римского Франциска, пандемия коронавируса "опрокинула шаткие столпы" модели мировой экономики, в которой до пандемии наблюдался культ денег.

В пятницу, 4 сентября, в обращении к участникам ежегодного семинара European House-Ambrosetti Workshop, который собирает около 200 топ-менеджеров, экономистов и политиков со всего мира, Папа Римский призвал к новым моделям мировой экономики, которые были бы более инклюзивными и сокращали социальное неравенство, связанное с денежными средствами.

"Это (пандемия. – Фокус) поставило под сомнение шкалу ценностей, которая ставит деньги и власть над всем остальным. Это разрушило шаткие опоры, поддерживающие определенную модель развития", – сказал он, добавив, что социальная и экономическая неопределенность заставила многих людей открыть глаза на неравенство и экологический ущерб, который наносит мировая экономика.

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Понтифик также призвал к "экологическому переоснащению" экономики, чтобы сохранить окружающую среду и сократить расточительное потребление.

По его мнению, экономика должна быть выражением общества, которое "отказывается приносить человеческое достоинство в жертву идолам финансов и использует финансовые ресурсы не для того, чтобы доминировать, а для служения".

Напомним, ранее Папа Франциск из-за коронавируса прочел проповедь по телевизору.