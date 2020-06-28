Папа Римский призвал молиться за пострадавших от потопов на западе Украины
Понтифик пожелал, чтобы люди, которые страдают от наводнений на западе Украины, почувствовали "Господа утешения и братскую помощь".
Об этом сообщает Vatican News.
Во время воскресной встречи с верующими понтифик попросил молиться за успех предстоящей Донорской конференции по Сирии, проводимой Евросоюзом в сотрудничестве с ООН, а также за население Йемена, страдающее от тяжелого гуманитарного кризиса.
"Помолимся за эту важную встречу, чтобы она смогла улучшить трагическое положение сирийского народа и соседних народов, в частности, Ливана, в контексте серьезных экономической и общественно-политического кризисов, заостренных пандемией", – попросил молиться Папа Римский.
Понтифик также сказал: "Призываю молиться также и за население Йемена, также и здесь, особым образом, за детей, которые страдают от очень тяжелой гуманитарной кризиса. А также тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть они получат Господнее утешение и братскую помощь".
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