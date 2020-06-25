Потоп на Западной Украине: Зеленский срочно приехал в Ивано-Франковскую область

Об этом сообщает Офис президента.

"Также Владимир Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия", – сказано в сообщении.

Кроме того, планируется совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

Напомним, на заседании 25 июня Кабмин выделил средства для ликвидации последствий наводнений в Карпатском регионе.

Как ранее сообщал Фокус: