Потоп на Западной Украине: Зеленский срочно приехал в Ивано-Франковскую область
Президент лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений
Об этом сообщает Офис президента.
"Также Владимир Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия", – сказано в сообщении.
Кроме того, планируется совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.
Напомним, на заседании 25 июня Кабмин выделил средства для ликвидации последствий наводнений в Карпатском регионе.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что ситуация с паводками критическая и хуже, чем в 2008 году.
- Стоимость восстановления инфраструктуры на Закарпатье оценили в 125 млн гривен.
- Местная жительница села Волчинец рассказала, что эвакуированныхх из затопленного села селят в отелях за свой счет.