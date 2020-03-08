После этого понтифик все же вышел к окну Апостольского дворца и помахал собравшимся верующим рукой. При этом, он ничего так и не сказал

Сегодняшнюю проповедь Папа Римский Франциск читал не из окна Апостольского дворца, а онлайн – по телевизору.

Об этом пишет AP.

Обычно, в воскресенье Папа выходит к верующим, которые собираются на площади святого Петра перед дворцом, и читает проповедь.

Но в этот раз, в связи с распространением коронавируса, проповедь Франциск прочел большому по телевизору, который установили на той же площади.

После этого понтифик на минуту вышел к окну и помахал собравшимся верующим рукой. При этом, он ничего так и не сказал.

Такие меры в Ватикане решили принять для того, чтобы на площади не собирались много людей (иногда послушать Папу приходят до 40 тыс. человек).

Сегодня же под Апостольский дворец пришли всего лишь несколько сотен туристов и верующих.

Фото: vatican.va

Как ранее сообщал Фокус:

На днях Папа Франциск заболел. В Ватикане назвают его состояние "легким недомоганием".

В этой связи все аудиенции 83-летнего папы римского Франциска отменены, однако, он принял в Ватикане главу УГКЦ архиепископа Святослава Шевчука.