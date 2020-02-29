Заболевший Папа Франциск принял у себя главу УГКЦ Святослава
2020-02-29 22:02:05
Архиепископ Святослав Шевчук подарил понтифику икону Богородицы, написанную на доске из-под ящика для военных припасов
Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу УГКЦ архиепископа Святослава Шевчука.
Об этом сообщает Vatican News.
Архиепископ Святослав известил Папу Франциска о подготовке к патриаршему собору УГКЦ, на котором обсудят тему эмиграции и глобального единства УГКЦ.
Франциск, со своей стороны, полностью поддержал инициативы Святослава и подчеркнул необходимость поддержки со стороны Римско-католической церкви.
В конце аудиенции глава УГКЦ подарил Папе Римскому икону Богородицы, которая обнимает всю Украину.
Икона написана на доске из-под ящика для военных припасов.
"Эта икона - голос боли Украины и молитва за справедливый мир в нашей стране", – заявил аржиепископ Святослав.
Фото: news.ugcc.ua
На днях Папа Франциск заболел. В Ватикане назвают его состояние "легким недомоганием".
В этой связи все аудиенции 83-летнего папы римского Франциска отменены, хотя понтифик отслужил вчера утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи.
Как ранее сообщал Фокус:
-
В декабре прошлого года в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi (Городу и миру) Папа Римский Франциск вспомнил об Украине, которая стремится к миру.
-
"Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", – сказал он.
- Папа Римский Франциск обратился к верующим на площади Святого Петра в Ватикане с призывом присоединиться к молитве о мире на востоке Украины.
- Ранее Папа Римский назвал ситуацию на Донбассе гибридной войной.