Статистика коронавируса в мире на 13 октября: в США уже более 8 млн случаев COVID

По состоянию на утро 13 октября, в мире зафиксировали 275 232 новых случаев заболевания , всего за пандемию зафиксировано 38 042 467 случая коронавируса.

Такие данные приводит Worldometer.

Отмечено 3 756 смертельных случаев, общее число умерших уже 1 085 373. Выздоровели 28 602 858 человек.

По числу общему заболевших с большим отрывом продолжают лидировать США, Индия и Бразилия.

На первом месте находится США – 8 037 789 заразившихся, на втором – Индия (7 175 880), третьем – Бразилия (5 103 408), четвертом – Россия (1 312 310), пятом – Колумбия (919 083), шестом – Испания (918 223), седьмом – Аргентина (903 730), восьмом – Перу (851 171), девятом – Мексика (821 045), десятом – Франция (743 479).