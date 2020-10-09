Коронавирус в рукаве. Зачем Трамп подхватил Covid-19 и как это повлияет на выборы

Аттракцион под названием "Выборы в эпоху COVID-19 в США" в последнее время до такой степени изобилует переломными моментами, что где-то у себя в особняке рыдает оскароносный сценарист Аарон Соркин: почему не он все это написал?! Трамп — просто находка. На его фоне Джо Байден смотрится одной из пластиковых фигурок, устанавливаемых возле "зебры", чтобы водители видели: рядом школа, нужно сбросить скорость. О’кей, нужно. Но это же такая скука. Если бы не скандалы с его сыном Хантером, которого недавнее расследование сенаторов-республиканцев обвинило в небескорыстных связях с российскими, казахстанскими и китайскими бизнесменами, то все его победы и проколы (даже украинский кейс) успели обрасти мхом времени.

Поднять градус эмоций Байден решил на теледебатах 29 сентября, но ему пришлось играть на поле Трампа. CNN назвало это "худшими дебатами, которые приходилось освещать". Колумнист The New York Times Томас Фридман, считающий Байдена "единственной надеждой для Америки", по итогам спарринга двух стареющих мужчин в дорогих костюмах написал: "Увы, я никогда не видел, чтобы он сиял в каких-либо дебатах. Но я не сомневаюсь, что люди, ценности и порядочность, внесенные им в правительство, будут иметь качество, которого заслуживает нация".

Трамп vs Байден — это выбор между республи­ка­нской и демокра­ти­ческой повестками. Но о его судь­бо­носности для страны говорить преж­де­временно

Уже когда Соединенные Штаты и весь мир "заболели" новостью о коронавирусе у Трампа, шоу Saturday Night Live развлекло зрителей пародией на недавние дебаты. Там Байден (Джим Керри), имея в виду волосы на голове Трампа (Алек Болдуин), угрожает: "Я оторву эту штуку с твоей головы, сожгу ее и закопаю на кладбище домашних животных, откуда она взялась". После чего уговаривает себя успокоиться: "Страна рассчитывает на тебя, Джо! Просто стой здесь и выгляди рассудительным".

В каком-то смысле это метафора нынешней электоральной гонки: Байдену нужно "стоять и выглядеть". Все остальное за него и за себя сделает Трамп. Потому что главным поставщиком новостей, беспокойств и скандалов в преддверии выборов, которые состоятся 3 ноября, остается именно он — Дональд Трамп.

До того как глава Белого дома подхватил коронавирус, СМИ пытались взвесить его грехи на самых разных весах. Например, налоговых: сможет ли Трамп второй раз войти в президентский рай, если он, как пишет The New York Times, не платил федеральные налоги 10 лет из последних 15? И это в стране, где в ходу поговорка: неизбежны только смерть и налоги. Но сейчас эта и другие темы откочевали в прошлое. Главной стала Трамп и COVID-19 — действительно ли глава супердержавы заболел, как этот факт повлияет на выборы, на что еще способен повлиять.

Коронвирус у Трампа: верю — не верю

Документалист Майкл Мур на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал конспирологическую теорию, дескать, диагноз коронавируса президента сфальсифицирован. "В отношении Трампа, — пишет он, — существует одна абсолютная правда: он последовательный, абсолютный, неумолимый, бесстрашный и профессиональный лжец. Серийный лжец, чья ложь доказана фактами. Сколько [фактов] лжи было доказано газетой Washington Post за эти четыре года? 25 тыс.? Лгать по крайней мере дважды в течение каждого часа бодрствования? Так почему же, черт возьми, мы станем верить ему сегодня?" Зачем Трампу понадобилось "наградить" себя COVID’ом? Затем, объясняет Мур, что данные опросов свидетельствуют: он проигрывает Байдену. "Он знает, что болезнь имеет тенденцию вызывать сочувствие, — пишет кинорежиссер. — Он не прочь использовать это в качестве оружия". Мур был противником Трампа еще до того, как тот стал главой государства, а едва тот вселился в Белый дом, стал угрожать ему импичментом и даже разработал план по его свержению: вот что, ребята, нужно звонить в Конгресс с жалобами на президента каждый день.

Тем не менее мысль о том, что с коронавирусом Трампа "что-то не так", — не его исключительное изобретение. Американские либералы заговорили об этом в унисон и без взмаха дирижерской палочки. Согласно Dataminr, службе мониторинга социальных сетей, количество твитов, подвергающих сомнению заявление Трампа, достигло пика "пять раз в минуту" в пятницу утром. У многих, кто не поверил в искренность Трампа, аргументация схожа с той, что предлагает Мур. Все по полочкам: социология предрекает хозяину Белого дома проигрыш. Он может использовать болезнь как повод либо для отсрочки, либо для отмены выборов. Он распространял столько фейков о вирусе, что для многих это вылилось в формулу: верить Трампу — себя обманывать. В прошлом месяце незадолго до того, как число погибших достигло 200 тыс., он заявил на митинге в Огайо, что вирус "практически никого не затрагивает. Это потрясающая вещь". Корнельский университет опубликовал исследование, показывающее, что президент был самым крупным источником ложной и вводящей в заблуждение информации о коронавирусе. Из общего числа "разговоров о дезинформации" 38% приходятся на упоминания Трампа.

Маски сброшены! Вернувшийся из госпиталя Дональд Трамп на балконе Белого дома снимает аксессуар, за ношение которого регулярно издевался над Джо Байденом

Проведенный 2–3 октября, сразу после известия о госпитализации главы государства, национальный опрос общественного мнения "не дал особых указаний на излияние поддержки президента за пределы основной группы сторонников Трампа", — не без иронии пишет Reuters. Да, группа поддержки собралась возле Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, куда отправили ВИП-пациента. Аналогичные демонстрации прошли по всей Америке. Республиканцы даже организовали автопробеги во здравие Трампа. В Форт-Лодердейле во Флориде для той же цели владельцы катеров выстроились в колонну. Однако от всех этих акций чаши весов с рейтингами в сторону Трампа не качнулись. Среди тех, кто пойдет на выборы, 51% заявили, что поддержат Байдена, 41% — что проголосуют за Трампа. Еще 4% выбрали стороннего кандидата, столько же сообщили, что не определились.

Реального подтверждения того, что президент спекулирует на своем недуге, нет. Тот же Мур в конце концов признал, что COVID-19 у Трампа, "вероятно, есть". В прессу даже просочилась информация о панике Трампа перед лицом обрушившейся на него опасности. Узнав о диагнозе, он, по словам журналиста издания Vanity Fair Гэбриэла Шермана, ссылающегося на источники в Республиканской партии, как мантру повторял: "Я кончу, как Стэн Чера? Так и будет?" Стэнли Чера, крупный бизнесмен в сфере недвижимости и друг Трампа, умер в апреле из-за осложнений от COVID-19 в возрасте 77 лет. Возможно, глава государства, регулярно издевавшийся над Байденом за ношение маски на публичных мероприятиях и создавший атмосферу презрения и насмешек по отношению к сотрудникам Белого дома и репортерам, пользующимся масками, действительно заболел. Те, кто дотошно изучил видео убытия президента в госпиталь, полагают, что он отправился туда с кислородным баллончиком в кармане, от которого под маску тянулась трубка, позволявшая президенту дышать. Было много противоречивой информации, сколько дней к тому времени 74-летний президент, скрывавший от народа свою болезнь, был "не в форме". Причем "не в форме" весьма солидной, раз уж Марк Медоуз, руководитель аппарата Белого дома, в беседе с журналистами решился на такие откровения: "Жизненно важные показатели в течение последних 24 часов были очень тревожными, следующие 48 часов критически важные в плане медицинской помощи... Пока нельзя четко сказать, что он на пути к полному выздоровлению".

Проведя три ночи в апартаментах центра имени Уолтера Рида, в понедельник вечером Трамп вернулся в Белый дом, где он продолжит лечение. И хотя президент еще в качестве пациента призывал сограждан не бояться коронавируса и не позволять ему "доминировать в вашей жизни", триумф возвращения выглядел странно на фоне того, что ранее в тот же день врач президента, доктор Шон Конли, сказал, что тот еще не "вышел из леса". В каком реально состоянии Трамп вернулся в Овальный кабинет, загадка. Как и то, какому риску он подвергает жизни людей, которым приходится работать с ним рядом. И уж точно само по себе возвращение президента на рабочее место не снимает с повестки дня вопрос о том, что ждет страну, у руля которой стоит нездоровый правитель.

Судьба выборов. И не только

Общественная дискуссия в США с хэштегом "больной президент" вышла за рамки электоральных проблем. Проведут или нет второй тур теледебатов в намеченный срок, 15 октября, важно, но, судя по результатам уже упомянутого опроса, гражданам страны некритично, если его отложат до тех пор, пока Трамп не выздоровеет (что именно так следует поступить, считают 59% респондентов). По большому счету, все волнения сводятся к тому, что произойдет, если выборы состоятся, их выиграет Байден, а его оппонент откажется признать результаты.

Обозреватель Томас Фридман пишет в The New York Times, что "Президент бессчетным числом способов заявлял, что либо его переизберут, либо он делегитимизирует голосование, заявив, что все бюллетени, отправленные почтой — освященная веками традиция, приводившая к власти как республиканцев, так и демократов, а также самого Трампа, — недействительны. Мотивы Трампа прозрачны как никогда. Если он не выиграет Коллегию выборщиков, он замутит результаты, так что решение смогут принять только Верховный суд или Палата представителей (где каждая делегация штата получает один голос). Сейчас у Трампа есть преимущества и там и там, чем он хвастался на прошлой неделе".

Каким образом эта тупиковая ситуация, свидетельствующая о кризисе американской демократии, разрешится в действительности, никто не знает. Байдену нужно "побеждать нокаутом", но пока не очень заметно, что 77-летний кандидат на это способен. Трамп оказался политиком хитрым — качество, которое сегодня наиболее востребовано в этой сфере. Он способен преодолевать свои фейлы и даже претворять их в преимущества, будто воду в вино. Даже в отношении его заболевания сегодня в точности невозможно определить, к добру это для него или нет. В Америке, впрочем, усилиями тех, кто критически оценивает фигуру Трампа, общественное мнение пытаются замкнуть на связке "больной правитель — беда для страны". Аргументы историчны и убедительны. "Состояние здоровья президентов США резко изменилось с тех пор, как Джордж Вашингтон впервые принял присягу в 1789 году, будучи бесплодным, полуглухим и с единственным зубом", — говорится в медицинском обзоре 2018 года, который цитирует в The New Yorker Робин Райт. По некоторым оценкам, пишет она, около половины президентов Америки страдали от болезней — физических или психических — при исполнении служебных обязанностей.

Само по себе возвращение президента на рабочее место не снимает с повестки дня вопрос о том, что ждет страну, у руля которой стоит нездоровый правитель

Мэтью Алгео, автор книги "Президент — больной человек", считает, что "судьбу Лиги Наций и Ялты во многом определило слабое здоровье президента". В первом случае это был Вудро Вильсон. В апреле 1919-го, ведя в Париже переговоры об условиях прекращения Первой мировой войны, он подхватил испанский грипп — с высокой температурой, затрудненным дыханием, дикими галлюцинациями и прочими ужасами. Даже когда ему стало чуть лучше, он часто казался дезориентированным. Болезнь внесла коррективы в его взгляды на то, каким должен быть Версальский договор. Если раньше Вильсон был против высоких репараций для Германии, то теперь пошел на поводу у французов. Итоговый документ оказался настолько суров, что разжег немецкий национализм, который привел к усилению нацистов, взлету Адольфа Гитлера и Второй мировой войне. По возвращении домой Вильсона разбил инсульт. Его жена Эдит тайно стала де-факто президентом, а сам он так и не смог ничего противопоставить решению Конгресса, отклонившего инициативу по созданию Лиги Наций — первого глобального института по содействию миру, устав которого разрабатывался под председательством американского лидера, считавшего его панацеей от "мировых сил зла". Соединенные Штаты так и не вступили в эту организацию, тем самым сделав ее слабее, чем она могла бы быть.

История ялтинских договоренностей — это история болезни Франклина Делано Рузвельта. В феврале 1945 года, за два месяца до своей смерти, американский президент прибыл в Ялту, парализованный полиомиелитом, ослабленный застойной сердечной недостаточностью и с кровяным давлением, достигавшим показателя 260/150. И хотя, вернувшись домой, он выступил в Конгрессе с речью, превознося "единодушные" соглашения с Москвой, на самом деле, как заметил позже Аверелл Гарриман, также участвовавший в конференции, "в Ялте, я думаю, у него не было сил оставаться таким упрямым, как ему хотелось бы… Если бы ФДР был в лучшем состоянии здоровья, он мог бы продержаться дольше и добиться своего по ряду деталей".

Сегодня аналитики пытаются "примерить больничную пижаму" на Трампа и понять, как она отразится/уже отражается на его действиях, особенно с учетом его почтенного возраста. В каких случаях хозяином Белого дома движет присущая ему эксцентрика пополам с нехваткой элементарных знаний (в географии и не только), а в каких — болезнь и старение организма?

Случайно или нет, но именно в день теледебатов, 29 сентября, Age and Aging, журнал Британского гериатрического общества, опубликовал статью с симптоматичным названием "Вероятно, делирий — это симптом COVID-19 у ослабленных пожилых людей". Делирий — острое психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоциональной дестабилизацией. Иногда его называют белой горячкой, однако его развитие необязательно связано с алкогольной интоксикацией. Если такая напасть вдруг обрушится на рядового гражданина, это беда, но локальная. А что, если то же самое приключится с президентом страны? Как на это должны реагировать политические институты и общество?

Этот вопрос тем более актуален, что даже если выборы выиграет Джо Байден, Америка столкнется со своим вариантом геронтократии, которой перед своей кончиной "переболел" Советский Союз. Это не могут не учитывать ни "трамписты", ни "байденисты". Да, у граждан США есть выбор между более моральной и менее моральной персоной у руля страны, но на возраст, здоровье, а возможно, и дееспособность президента этот выбор не распространяется. Есть надежда на то, что Байден, если победит все же он, будет более жестким в отношении Москвы. Но и она во многом эфемерна. Не станет ли это очередным напоминанием о конце правлений Вильсона и Рузвельта, когда все решает количество сил, оставшихся в запасе? Кроме того, как выразилась генеральный директор Центра анализа европейской политики Алина Полякова в интервью Today’s WorldView (WP), "у вас есть [российское] вмешательство в Сирию, Украину и выборы в США при Обаме. Нравится вам это или нет, но Байден был частью этой администрации и очень мало сделал, чтобы навязать реальные последствия".

Трамп vs Байден — это выбор между республиканской и демократической повестками, но о его судьбоносности для страны говорить преждевременно. Единственная радость: у американских демократов хватило здравого смысла и воображения, чтобы не вывести в финал куда более "нескучную" фигуру — левака Берни Сандерса.