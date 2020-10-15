"Самая большая угроза для Британии сегодня - это Россия", - глава британской контрразведки

Глава британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллам рассказал, что самую большую опасность для его страны на сегодняшний день представляет Россия, передает ВВС.

"Если вы спросите меня, разведка какой из стран причиняет больше всего проблем Великобритании на октябрь 2020 года, то я отвечу, что это - Россия. Но если вы спросите, какая из стран будет формировать ситуацию в мире в ближайшее десятилетие и представлять самые большие возможности и самые большие проблемы для Британии, то это - Китай", - заявил Маккаллам.

Он подчеркнул, что Китай наращивает угрозу, и если российские спецслужбы являются "периодом плохой погоды", то китайские несут "целое изменение климата".

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По мнению Маккаллама, в 2020 году главными векторами работы вражеских спецслужб стали не шпионы и похищение государственных секретов.

"Мы видим угрозу людям вплоть до попыток их убийства, как продемонстрировал случай с отравлением Навального. Мы видим угрозу демократии, нашей инфраструктуре, экономике, научным исследованиям, угрозу в самых широких сферах", - рассказал глава МИ-5.

Также Маккаллам высказал опасение, что у враждебных спецслужб появится стремление похитить первую работоспособную вакцину от коронавируса, если ее разработают в Великобритании, поскольку награда за нее будет очень высока. Вторая опасность, которую он выделил - это желание посеять неуверенность в ее эффективности.

Кен Маккаллам возглавляет МИ-5 с марта 2020 года. Он родился в Глазго, является сотрудником контраразведывательных служб более 25 лет. Ранее он курировал расследование отравления бывшего сотрудника ГРУ Сегрея Скрипаля и его дочери.

Напомним, по сообщениям СМИ Зеленский недавно провел закрытую встречу с главой МИ-6.