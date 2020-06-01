Британская контрразведка не верит в искусственное происхождение коронавируса
В МI-5 считают, что коронавирус вышел с рынка Уханя
Гипотеза о том, что коронавирус был разработан в одной из китайских лабораторий, является ложной, считает британская контрразведка (MI5), отвечающая за внутреннюю безопасность Соединенного Королевства. Об этом газете The Times сообщили источники в ведомстве. Они назвали подобные заявления слухами и теориями, не имеющими отношения к действительности.
Эти слова стали реакцией на сделанные накануне заявления бывшего главы службы внешнеполитической разведки Великобритании (MI6) 75-летнего сэра Ричарда Дирлава. В интервью The Daily Telegraph он сказал, что видел некое новое научное исследование, свидетельствующее о том, что COVID-19 был создан китайскими учеными. По его мнению, пандемия могла начаться со случайного выброса вируса из лаборатории в Ухане.
Исследование, на которое сослался Дирлав, было проведено норвежскими и британскими учеными и опубликовано в журнале Quarterly Review of Biophysics Discovery. Однако ранее эта статья была отвергнута рядом других научных изданий. А перед публикацией из нее были убраны прямые обвинения в адрес Китая.
В МI-5 считают, что коронавирус вышел с рынка Уханя.
Как ранее сообщал Фокус:
- Разведка США еще в конце ноября сообщала, что в Ухане возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.
- В Госдепе США заявили, что Китай скрывает от мира информацию о коронавирусе. И поэтому ставит под угрозу жизни многих людей по всему миру.
- В середине апреля телеканал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы" сообщил, что коронавирус лабораторным путем перенесли от летучей мыши к человеку в Ухане, а вспышка началась из-за несчастного случая.
- Как отмечают американские СМИ, в Китае уже происходили утечки вирусов из лаборатории. Например, 2004 году в Пекине случилась вспышка "атипичной пневмонии" после нарушения правил безопасности в вирусной лаборатории.