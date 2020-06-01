Британская контрразведка не верит в искусственное происхождение коронавируса

Гипотеза о том, что коронавирус был разработан в одной из китайских лабораторий, является ложной, считает британская контрразведка (MI5), отвечающая за внутреннюю безопасность Соединенного Королевства. Об этом газете The Times сообщили источники в ведомстве. Они назвали подобные заявления слухами и теориями, не имеющими отношения к действительности.

Эти слова стали реакцией на сделанные накануне заявления бывшего главы службы внешнеполитической разведки Великобритании (MI6) 75-летнего сэра Ричарда Дирлава. В интервью The Daily Telegraph он сказал, что видел некое новое научное исследование, свидетельствующее о том, что COVID-19 был создан китайскими учеными. По его мнению, пандемия могла начаться со случайного выброса вируса из лаборатории в Ухане.

Исследование, на которое сослался Дирлав, было проведено норвежскими и британскими учеными и опубликовано в журнале Quarterly Review of Biophysics Discovery. Однако ранее эта статья была отвергнута рядом других научных изданий. А перед публикацией из нее были убраны прямые обвинения в адрес Китая.

В МI-5 считают, что коронавирус вышел с рынка Уханя.

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