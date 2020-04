Коронавирус могли перенести от летучей мыши к человеку лабораторным путем, – Fox News

По данным телеканала, коронавирус разрабатывался не как биологическое оружие

В США растет уверенность, что коронавирус был создан в Уханьской лаборатории, а ее сотрудник стал "нулевым пациентом". Об этом сообщает лояльный к Белому дому телеканал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы".

Согласно информации телеканала, коронавирус в лаборатории в Ухане разрабатывался не как биологическое оружие, а как стремление Китая превзойти США в области вирусологии.

Как сообщает источник, сначала вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем вырвался на улицы Уханя. По его мнению, ситуация с распространением коронавирусом может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен".

По данным телеканала, на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. Эту версию китайские власти использовали для того, чтобы отвлечь внимание от лаборатории.

Сам президент Дональд Трамп на брифинге в среду заявил: "Мы все чаще и чаще слышим эту историю ... Мы тщательно изучаем эту ужасную ситуацию".

Ране СМИ сообщали, что Национальный институт здоровья США выделял деньги двум лабораториям института вирусологии в Ухане, которые проводили опыты над животными. Одно из исследований, которое там провели, было изучение коронавирусов, родственных тому, что вызвал вспышку атипичной пневмонии (SARS) в начале 2000-х годов. Их удалось найти у летучих мышей, живущих в пещере в провинции Юньнань, расположенной более чем в тысяче километров от Уханя.

Американское издание The New York Post напоминает о двух случаях, когда коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию (SARS), "сбегал" из лаборатории в Пекине. Оба произошли еще в апреле 2004 года. The New York Post сообщала и о якобы существующей в Китае практике продавать диких животных, над которыми проводились эксперименты, на тех самых рынках животных.

Ранее ученые 9 стран опубликовали в британском медицинском журнале The Lancet открытое письмо, в котором отмечали, что ныне существующие исследования указывают на природное происхождение коронавируса. В довершение они подчеркивали, что "теории заговора не порождают ничего, кроме страха, слухов и предрассудков, которые только мешают международному сотрудничеству в борьбе с вирусом".

К такому же выводу пришли исследователи из США, Великобритании и Австралии. Они сравнили геном SARS-CoV-2 с другими известными науке коронавирусами (например, с SARS-CoV, который в 2002-м году вызвал вспышку атипичной пневмонии). В середине марта в научном журнале Nature Medicine был опубликован результат их трудов под названием "Проксимальное происхождение SARS-CoV-2".

В то же время среди ученых есть и сторонники теории возможного искусственного происхождения коронавируса, например, чешский вирусолог Соня Пекова.

