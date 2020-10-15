В правительстве Нидерландов одобрили эвтаназию для детей в возрасте от 1 до 12 лет

Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге заявил, что в правительстве приняли документ, который разрешает эвтаназию для детей возрасте от 1 до 12 лет. "Укол смерти" могут сделать только в том случае, если ребенок неизлечимо болен и постоянно страдает от "невыносимых болей".

Об этом сообщает BBC.

Для применения эвтаназии понадобится согласие родителей и как минимум двух врачей.

Отмечается, что вопрос оказался чрезвычайно спорным. В правительстве Нидерландов над ним дебатировали в течении нескольких месяцев. Особенно ярое сопротивление оказывали консервативные христианские партии.

Де Йонге рассказал о ситуациях, когда дети страдали от эпилептических припадков или кричали от боли по несколько часов подряд, а врачи не могли с этим ничего сделать. Министр заявил, что в Нидерландах без надежды на выздоровление ежегодно мучаются от 5 до 10 детей.

До этого эвтаназия в стране была разрешена для детей в возрасте до 1 года и от 12 лет, в промежуточном возрасте пациенты якобы "не имели достаточной сознательности для принятия такого решения".

Ожидается, что изменения вступят в силу уже спустя несколько месяцев.

Напомним, в конце прошлого года Гео Лерос рассказал о намерении зарегистрировать законопроект, разрешающий эвтаназию в Украине.