В Стародобровольском психоневрологическом интернате подопечных содержат в ужасных условиях

В Днепропетровской области в Стародобровольском психоневрологическом интернате пациенты содержаться в ужасных условиях, пациентов насилуют и избивают. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Олег Григорьев, который посещал это учреждение с мониторинговым визитом.

"В коридорах на холодном полу лежат больные и едят с пола, как собаки. Мимо снуют другие подопечные, чья одежда в испражнениях и которые ждут по несколько часов, пока аж две санитарки накормят 47 лежачих больных, большинство из которых не могут себя самостоятельно обслуживать. Я иду по коридору и заглядываю в глаза подопечным. Своим видом они скорее напоминают дворняг-доходяг в собачьем приюте – заброшенные и с пронзительным обездоленным взглядом", – написал он.

По его словам, большинство пациентов целый день проводят в маленьких помещениях с телевизором, сидя на скамьях или лежа на холодном полу. При этом не проводится работа по их социализации и реабилитации, а последний медосмотр проводился шесть лет назад.

"Подопечные закрыты в себе, запуганы. Они бегут из заведения. Я впервые вижу интернат, в котором из 300 подопечных - 17 беглецов. И это совершенно неудивительно. Санитарки в учреждении, предвкушая власть, играют во врачей-психиатров и по своему усмотрению решают, кого изолировать за решетку, а кого связать. Уже много лет смирительные рубашки запрещены, но здесь их заменяют подручными средствами", – отметил Григорьев.

По самым шокирующим фактом, по его словам, стало то, что в интернате группа подопечных установила свой контроль и постоянно насилует других больных, а администрация на это просто закрывает глаза.

"После многочисленных мониторинговых визитов в эти заведения прихожу к выводу, что психоневрологические интернаты - это места с узаконенной эвтаназией. Под видом лечения здесь хоронят психически больных от общества. Ощущение постоянного издевательство над людьми", – резюмировал адвокат.

4 декабря офис омбудсмена уже сообщал об издевательствах в интернате. Во время посещения учреждения мониторинговая группа выявила множественные нарушения. Заведение рассчитано на 306 коек, однако в день визита в интернате находился 321 человек. В интернате обнаружили два помещения с решетками на окнах и дверях, которые, по словам пациентов, использовали в роли карцеров.

Подопечные также жаловались на избиения со стороны санитаров. У одного мужчины обнаружили гематому на лбу и синяки под глазами.

"Другой шокирующей информацией были жалобы подопечных о принуждении их к вступлению в половые связи с группой лиц из числа подопечных, которые осуществляют контроль над другими подопечными", - отмечается в сообщении", – говорится в сообщении.

В интернате насчитывается 47 лежачих пациентов, некоторые из них лежали на полу. Две санитарки не успевали их одновременно накормить, поэтому прием пищи растягивался на часы.

6 декабря замминистра социальной политики Олег Коваль сообщил, что на территории Стародобровольського психоневрологического интерната работают правоохранительные органы, которые устанавливают факты и скоро дадут объективную оценку событий. Местные власти создадут временную областную комиссию, которая будет заниматься ситуацией с учреждением.

"Ранее никаких жалоб по этому интернату не поступало, поэтому нам крайне важно максимально объективно и беспристрастно разобраться в ситуации и уже потом принимать решение. Еще раз благодарю СМИ, которые освещают общественно важные темы и держат нас в курсе событий", - отметил замминистра.

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