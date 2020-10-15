"Не хочу войти в историю как президент, стрелявший в своих граждан". Глава Кыргызстана ушел в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Об этом он сообщил в обращении к народу, сообщает пресс-служба президента.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", – заявил он.

Жээнбеков призвал нового премьер-министра республики Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонних из Бишкека и "вернуть мирную жизнь".

Несмотря на смену состава правительства, напряженность и агрессия не стихли, и что он опасается прямого конфликта между протестующими и правоохранителями, которые, если ситуация продолжит ухудшаться, будут обязаны применить оружие.

Политический кризис в стране продолжается с 4 октября, когда результаты парламентских выборов стали причиной массовых протестов. В ночь на 6 октября протестующие ворвались в здание парламента и офиса президента, а также освободили из СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В итоге ЦИК признала итоги выборов недействительными. Сейчас ЦИК Кыргызстана собирается назначить новые выборы в парламент, а премьер-министра и правительство Киргизии отправили в отставку.

Жээнбеков ночью 9 октября выпустил обращение к кыргызстанцам. Он признал, что политическая ситуация в стране достигла критической точки, и готов пойти на определенные шаги для ее урегулирования и готовности уйти в отставку.

На следующий день Жээнбеков подписал указ, который вводит в Бишкеке режим чрезвычайного положения на период с 20:00 9 октября до 8:00 21 октября. В город ввели воинские формирования с военной техникой, которые будут организовывать блокпосты, пресекать вооруженные столкновения и обеспечивать охрану правопорядка.