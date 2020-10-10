В Кыргызстане задержали недавно освобожденного из СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Его подозревают в организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на заявление Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

По данным СМИ, к дому Атамбаева в Кой-Таше в 20 километрах от Бишкека прибыл спецназ.

Вскоре после задержания Атамбаева были задержаны и его сыновья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АКИpress.

По словам супруги Атамбаева, она с тремя детьми выезжала из их особняка в селе Кой-Таш, когда ее машина столкнулась с БТР. Из него выбежали люди с автоматами, открыли дверь автомобиля, вытащили детей и "стали пинать".

В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) заявили, что никого из близких родственников Атамбаева не задерживали.

Кстати, недавно на Атамбаева было совершено покушение.

Тем временем, спикер парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку перед заседанием, на котором планировали обсудить кандидатуру премьера. Об этом сообщает ТАСС.

Он поблагодарил всех за оказанное доверие и объявил о своем уходе. Теперь обязанности Абдылдаева перешли к вице-спикеру Мирлану Бакирову.

Сам Абдылдаев был избран спикером 4 дня назад также во время внеочередного заседания парламента.

Политический кризис в стране продолжается с 4 октября, когда результаты парламентских выборов стали причиной массовых протестов. В ночь на 6 октября протестующие ворвались в здание парламента и офиса президента, а также освободили из СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В итоге ЦИК признала итоги выборов недействительными. Сейчас ЦИК Кыргызстана собирается назначить новые выборы в парламент, а премьер-министра и правительство Кыргызстана отправили в отставку.