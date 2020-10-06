Новые выборы в Кыргызстане назначат в течение двух недель

Голосование состоится в течение 60 дней с момента утверждения даты.

Центризбирком Кыргызстана в течение двух недель должен назначить новые выборы в парламент страны (Жогорку Кенеша).

Об этом сообщает Kabar.kg со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Абдыжапара Бекматова.

Поскольку выборы будут повторными, то срок их подготовки будет сокращен на треть: голосование состоится в течение 60 дней с момента утверждения даты.

Тем временем, Первомайский суд в Бишкеке назначил экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, которого в ночь на 6 октября освободили из СИЗО во время массовых беспорядков в Бишкеке, домашний арест в качестве меры пресечения.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Замира Жоошева

"Алмазбек Атамбаев в безопасности", – сказал представитель Социал-демократической партии Кыргызстана, которую ранее возглавлял бывший президент.

Кроме того, бывший премьер-министр страны Сапар Исаков сказал, что после освобождения у Атамбаева стало плохо со здоровьем.

Атамбаев в июне был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции.

Ранее Центризбирком признал недействительными итоги прошедших парламентских выборов.