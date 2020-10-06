Ночью в Кыргызстане протестующие подожгли Белый дом и освободили экс-президента из СИЗО

В результате ночных беспорядков погиб человек, 13 - в реанимации.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов, он направит все усилия, чтобы в ближайшее время «вернуть страну в мирное русло», сообщила его пресс-секретарь. По ее словам, президент находится в Бишкеке.

Фото: Reuters / Vladimir Pirogov

Ночью протестующие захватили здание, где располагаются парламент и офис президента, а также освободили из СИЗО Госкомитета Нацбезопасности бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В здании парламента начался пожар, который удалось потушить к утру.

По данным Минздрава, в результате ночных беспорядков один человек погиб, 590 пострадали. Из них 50 госпитализированы, 13 находятся в реанимации.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Сгласно их официальным результатам, в парламент проходя четыре партии, три из которых являются провластными. Оппозиция назвала результаты фальсифицированным и призвала сторонников на митинг.

Митинг перерос в акции протеста.