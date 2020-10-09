На экс-президента Кыргызстана Атамбаева совершено покушение

На бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева было совершено покушение. Об этом сообщает его советница Кундуз Жолдубаева в Facebook.

Она опубликовала видеозапись с Атамбаевым, на которой тот показывает следы от пуль на его автомобиле.

По словам Жолдубаевой, в машину стреляли боевыми пулями, экс-президент не пострадал.

Сторонники Алмазбека Атамбаева находились на площади Ала-Тоо. К ним от Дома правительства направились сторонники Садыра Жапарова. Между участниками двух митингов произошла потасовка, в ход пошли камни. В какой-то момент раздалась стрельба. Позже волонтеры нашли две гильзы, предположительно, от боевых патронов, передает Спутник-Киргызстан.

Политический кризис в стране продолжается с 4 октября, когда результаты парламентских выборов стали причиной массовых протестов. В ночь на 6 октября протестующие ворвались в здание парламента и офиса президента, а также освободили из СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В итоге ЦИК признала итоги выборов недействительными. Сейчас ЦИК Кыргызстана собирается назначить новые выборы в парламент, а премьер-министра и правительство Киргизии отправили в отставку.