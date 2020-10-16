Статистика коронавируса в мире на 16 октября: 399 тысяч случаев заражения
По состоянию на утро 16 октября, в мире зафиксировали 399 093 новых случаев заболевания, всего за пандемию зафиксировано 39 175 466 случаев коронавируса.
Такие данные приводит Worldometer.
В мире 6 113 смертельных случаев, общее число умерших уже 1 102 941. Выздоровели 29 378 743 человека.
По числу общему заболевших с большим отрывом продолжают лидировать США, Индия и Бразилия.
На первом месте находится США – 8 216 315 заразившихся, на втором – Индия (7 370 468), третьем – Бразилия (5 170 468), четвертом – Россия (1 354 163), пятом – Испания (972 958), шестом – Аргентина (949 063), седьмом – Колумбия (936 982), восьмом – Перу (859 740), девятом – Мексика (834 910), десятом – Франция (809 684).
Напомним, каждый десятый человек в мире, вероятно, уже инфицирован коронавирусом. В таком случае, количество подтвержденных случаев может быть в 21 раз выше. Об этом на специальном заседании исполнительного совета Всемирной организации здравоохранения 5 октября заявил глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.