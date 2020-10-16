Война за Карабах, день 19-й. “Это ад”. Видео убитых, 5 км до Физули, возможно сбитый Су-25

Расстановка сил и события дня

Армянская сторона заявила о том, что накануне, 14 октября, нанося контрудар, армии НКР удалось окружить более тысячи солдат противника и боевиков из Сирии, а также уничтожить около 200 - однако подтверждений этим заявлениям нет. 15 октября Минобороны Армении заявило о еще одном сбитом азербайджанском штурмовике Су-25, но подтверждений не предоставило.

Азербайджан информировал о том, что успешно прорывается к Физули и берет под контроль новые территории Джебраильского района, а на отдельных участках продвигается к Мартакерту. Согласно уже прозвучавшим заявлениям Баку, под контролем Азербайджана находится город Джебраил, а также один поселок и 42 села. В списке занятых азербайджанской армией населенных пунктов добавились села Арыш, Дошлу, Эдише, Дюдюкчу, Эдилли и Чирагуз.

Видео из занятого азербайджанцами Джебраила.

Захваченные армянские казармы.

До города Физули азербайджанцам осталось примерно 5 километров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что армянские подразделения отступают на северном и южном направлениях фронта. При этом премьер заявил, что “Формула “территории в обмен на мир” для нас неприемлема. Мы будем сражаться до последнего. И название этому ПОСЛЕДНЕМУ - Свободный и счастливый Арцах”.

Обстрелянное кладбище в азербайджанском городе Тертере. Сообщают, что при обстреле погибли 3 человека.

Обстрелянный детский сад в Мартуни (Нагорный Карабах).

В Twitter появилось видео с частично обгоревшими телами убитых азербайджанских солдат.

В этот же день много комментариев вызвали кадры с захватом в плен, а потом расстрелом армянских ополченцев (один из которых - явно очень пожилой человек) поблизости Гадрута. Азербайджан эти кадры называет “очередным армянским фейком”. В подписи к видео указано, что это "Азербайджанский спецназ берет пленных".

Появились новые кадры вооружения сторон.

Аэросъемка: артиллерия Азербайджана на позициях, 152-мм самоходные гаубицы Dana M1 CZ.

Армянские артиллеристы с 152-мм гаубицами Д-20. Оружие 1953 года.

Дипломатические заявления и упреки

Европа, возможно, вспомнив уроки истории и осаду Вены, начинает более активно реагировать на события в Нагорном Карабахе. Так, австрийский парламент 15 октября единодушно осудил вмешательство Турции в конфликт, а также поставки оружия Азербайджану. Парламентарии предлагают сделать столицу Австрии площадкой для переговоров конфликтующих сторон.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео подтвердил, что Турция обеспечивает в конфликте с Арменией поддержку Азербайджану. Он же сделал следующее заявление по Карабахскому конфликту: “Мы надеемся, что Армения сможет защитить себя от Азербайджана”.

Президент РФ Владимир Путин ответил на звонок турецкого лидера Реджепа Эрдогана, высказав обеспокоенность сообщениями об участии в конфликте боевиков, переброшенных из Сирии (президент Азербайджана Ильхам Алиев в этот же день заявил, что отрицает участие сирийских боевиков в столкновениях в Карабахе). Однако азербайджанский лидер настаивает, что “проблемы в регионе не могут быть решены без участия Турции”.

В адрес армян тоже звучат упреки в привлечении сторонних сил - конкретно, езидов и курдов, которые находятся в давнем противостоянии с турками. В Армению, кроме того, съезжаются добровольцы - представители армянской диаспоры из разных стран мира; а глава непризнанной республики подписал указ об ограничении выезда из Нагорного Карабаха лиц призывного возраста. Очевидно, мобилизационный резерв почти исчерпан.

Перспективы

Ереван не стал направлять в ОДКБ запросы о военной помощи даже после ударов, которые Азербайджан нанес по ракетным комплексам, расположенным на территории самой Армении. Тем не менее, есть информация о том, что рассматривается вопрос о вводе в Нагорный Карабах контингента миротворческих сил. РФ настаивает на незамедлительном прекращении огня и возвращении к переговорам.

Тем временем Telegram-канал Ressentiment проводит опрос среди своих подписчиков: “Нанесет ли Армения в итоге удары ракетами “Искандер” по Баку?”. Варианты ответов: