Сутки на Донбассе: боевики за сутки шесть раз нарушили "тишину"
В течение 15 октября на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
На Приазовье задокументирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен.
Провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку Причепиловки. На этом участке противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды – в районе Новотошковского.
С начала текущих суток, 16 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Напомним, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что готов оплачивать штрафы за украинских военных на Донбассе, которые будут без приказа открывать огонь по боевикам в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).