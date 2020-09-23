Порошенко заявил, что готов оплатить штрафы военным за нарушение "режима тишины"

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что готов оплачивать штрафы за украинских военных на Донбассе, которые будут без приказа открывать огонь по боевикам в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на интервью днепровского 34-го канала.

"У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные, которые защищают нашу землю, пострадали", — сказал Порошенко в эфире телеканала 34.

О том, что такая практика будет иметь место, сообщил в своем Facebook журналист Юрий Бутусов. По его словам, на украинских военнослужащих могут якобы наложить штраф за огонь без приказа в период перемирия на Донбассе.Бутусов также раскритиковал руководство Минобороны за приказ № 330, который якобы лишает военнослужащих премий за ответный огонь без приказа.

Между тем, в самом Минобороны опровергают информацию о таком приказе. Там заявили, что приказ еще не издан, и объяснили, что в нем нет речи о штрафах.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 сентября, и с начала текущих суток на линии разграничения на Донбассе не зафиксировано нарушений прекращения огня.