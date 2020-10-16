Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о нелегальных поставках оружия в Армению с территории России через Грузию. Об этом передает 1news.az.

"По имеющейся у нас информации, через территорию Грузии сегодня контрабандно было отправлено оружие на гражданском и карго самолетах", – сказал Алиев.

По его утверждению, живущие в России армянские бизнесмены приобрели грузовой Ил-76, в котором под видом гражданских грузов перевозятся наемники и вооружение, в частности противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Конкурс", ПЗРК "Игла" и снаряжение.

Он добавил, что Азербайджан уже обратился в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) по этому вопросу.

"Это международное преступление, перевозка контрабандного вооружения в Армению является неприемлемым. Официальные органы России также сообщили нам, что Россия не поставляет вооружение в Армению, поэтому мы считаем, что вооружение поставляется контрабандным путем российскими бизнесменами армянского происхождения", – сказал Алиев.

В то же время, он отметил, что не имеет данных о поставках вооружения в Армению из Ирана и Грузии.

"Наоборот, могу сказать, что Иран и Грузия закрыли свои воздушные и сухопутные пути для перевозки оружия в Армению. Поэтому мы хотим поблагодарить правительства Ирана и Грузии", – сказал Алиев.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что турецкие истребители F-16 действительно находятся на территории его страны, но расположены "на земле" и участия в боях не принимают.