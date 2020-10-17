"Физули – наш": президент Азербайджана заявил о продвижении своей армии в Карабахе

Военные Азербайджана взяли под контроль город Физули в Нагорном Карабахе и несколько сел.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в телеобращении к народу, пишет Спутник Азербайджана.

"Город Физули освобожден от оккупации, Физули – наш, Карабах – это Азербайджан! Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю", – сказал Алиев.

По его словам, также взяты под контроль села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы, Дедели Физулинского района.

Алиев отметил, что армянская сторона в городе Физули обустроила мощные фортификационные сооружения, пишет "Интерфакс-Азербайджан".

"Нам долгие годы говорили, что город Физули взять невозможно или на это уйдут многие месяцы. Однако, мы смогли в кратчайшие сроки освободить сам город и большую часть района от армянской оккупации", – добавил президент Азербайджана.

Он также заявил, что за многие годы "армянской оккупации в Физули не осталось ни одного целого здания".

"Армяне сдирали кровли домов, уносили оконные рамы. Физули является свидетелем армянского фашизма", – заявил он.

По его словам, за все дни войны армянской технике был нанесен ущерб на сумму 2 млрд долларов.

Отметим, 16 октября Азербайджан взял под контроль высоты в окрестностях Мадагиза, занял Гадрут и поселки, расположенные к северу от этого населенного пункта, а также несколько поселков южнее Физули.