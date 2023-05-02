В Кении пастор уморил голодом более ста человек: что показали первые вскрытия, — СМИ

Умершие, как отмечают журналисты, были последователями Международной церкви Good News во главе с Полом Маккензи, обвиняемым в том, что он учил верующих морить себя голодной смертью, чтобы первыми попасть на небо до апокалипсиса.

В Кении следователи сообщили о завершении вскрытия тел девяти детей в возрасте от 18 месяцев до 10 лет и одной взрослой женщины из более сотни тел, найденных в неглубоких могилах в лесу Шакахола, округ Килифи. Тела нескольких детей, эксгумированных в восточной Кении, имели признаки голодовки, а в некоторых случаях – асфиксии. Об этом заявил правительственный патологоанатом, сообщает Reuters.

"В целом у большинства из них были признаки голодания. В желудке не было еды. У двоих были признаки асфиксии", — сказал журналистам главный государственный патологоанатом Йогансен Одуор.

Одуор также отметил, что правительство собирает образцы ДНК у людей, сообщивших об исчезновении родственников. По его словам, процесс согласования продлится минимум месяц.

По данным кенийского Красного Креста, более 300 человек считаются пропавшими без вести.

Умершие были последователями Международной церкви Good News во главе с пастором Полом Маккензи, которого обвиняют в том, что он учил верующих морить себя голодной смертью, чтобы первыми попасть на небо до конца света.

8 членов секты, найденных истощенными в лесу, позже умерли. К настоящему времени удалось спасти 44 человека.

Маккензи находится под стражей с 14 апреля вместе с 14 другими подозреваемыми членами секты.

Ранее президент Кении Уильям Руто заявил, что на этой неделе назначит судебную комиссию для расследования произошедшего в Шакахоле.

Напомним, что в Кении полиция эксгумировала 27 тел вблизи прибрежного города Малинди в рамках расследования по делу проповедника, призвавшего своих прислужников голодать ради встречи с Иисусом.