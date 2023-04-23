Хотели "увидеть Иисуса": проповедник культа уморил голодом десятки женщин и детей (фото)

Пол Маккензи Нтенге крестил своих последователей в прудах, а затем призывал их голодать. Пастор убеждал своих адептов, что они смогут встретиться с Иисусом, если умрут от голода. Сотрудники полиции все еще продолжают поиски пострадавших.

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В Кении полиция провела эксгумацию 27 тел вблизи прибрежного города Малинди в рамках расследования по делу проповедника, который, как говорят, призывал своих прислужников голодать ради "встречи с Иисусом". Об этом пишет BBC News.

Среди найденных тел были дети. Сотрудники полиции сталкиваются с трудностями в работе, так как многие последователи культа отказываются сотрудничать с правительственными органами и укрываются от них. Кроме этого они заявили, что ожидают обнаружить еще больше жертв.

Проповедник Пол Маккензи Нтенге находится под стражей и ожидает суда. Его арестовали полицейские 15 апреля, после того, как были обнаружены тела четырех людей, которые, возможно, уморили себя голодом по настоятельству пастора. По предположению следствия, он призывал своих последователей голодать, чтобы "встретиться с Иисусом".

Сотрудники полиции все еще продолжают поиски пострадавших Фото: NTV Kenya

Пол Маккензи был лидером христианской секты Good News International Church, в которой состояли многие местные жители. Как выяснили следователи, духовный лидер убедил своих адептов, желавших встречи с Иисусом, что этого можно добиться, умерев от голода.

Издание NTV Kenya сообщает, что 23 апреля было обнаружено еще 6 тел, в результате чего общее число жертв достигло 27. В одной из могил было найдено сразу три тела.

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