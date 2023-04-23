Хотіли "побачити Ісуса": проповідник культу вморив голодом десятки жінок та дітей (фото)

Пол Маккензі Нтенге хрестив своїх послідовників у ставках, а потім закликав їх голодувати. Пастор переконував своїх адептів, що вони зможуть зустрітися з Ісусом, якщо помруть з голоду. Співробітники поліції продовжують пошуки постраждалих.

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У Кенії поліція провела ексгумацію 27 тіл поблизу прибережного міста Малінді в рамках розслідування у справі проповідника, який, як кажуть, закликав своїх прислужників голодувати заради зустрічі з Ісусом. Про це пише BBC News.

Серед знайдених тіл були діти. Співробітники поліції стикаються з труднощами в роботі, оскільки багато послідовників культу відмовляються співпрацювати з урядовими органами та ховаються від них. Крім цього, вони заявили, що очікують виявити ще більше жертв.

Проповідник Пол Маккензі Нтенге перебуває під вартою і чекає на суд. Його заарештували поліцейські 15 квітня, після того, як було виявлено тіла чотирьох людей, які, можливо, вморили себе голодом на прохання пастора. За припущенням слідства, він закликав своїх послідовників голодувати, щоб зустрітися з Ісусом.

Співробітники поліції все ще продовжують пошуки постраждалих Фото: NTV Kenya

Пол Маккензі був лідером християнської секти "Good News International Church", в якій перебували багато місцевих жителів. Як з'ясували слідчі, духовний лідер переконав своїх адептів, які бажали зустрічі з Ісусом, що цього можна досягти, померши з голоду.

Видання NTV Kenya повідомляє, що 23 квітня було виявлено ще 6 тіл, внаслідок чого загальна кількість жертв досягла 27. В одній із могил було знайдено одразу три тіла.

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