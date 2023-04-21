"Христос повернеться": пророцтво Ісаака Ньютона про кінець світу схвилювало жителів Британії

Сер Ісаак Ньютон вірив, що в середині XXI століття Христос повернеться і царюватиме на Землі. Вчений написав про свої прогнози у 1704 році. На його думку, кінець світу, яким ми його знаємо, настане через 37 років.

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Відомий вчений Ісаак Ньютон одного разу передбачив, що кінець світу настане у 2060 році. Жителі Британії вже починають хвилюватись із цього приводу. Останні опитування показують, що приблизно кожна сьома людина вірить, що кінець світу настане за його життя. Про це розповідає The Mirror.

Сер Ісаак Ньютон, який зробив безліч новаторських відкриттів у галузі фізики та математики, вважав, що кінець світу, яким ми його знаємо, настане у 2060 році. Видання зазначає, що коли він писав про свої прогнози у 1704 році, це могло здатися дуже далекою перспективою, але сьогодні до цього залишилося лише 37 років. Багато людей може дожити до цієї дати.

Згідно з останніми опитуваннями, приблизно кожна сьома людина вірить, що кінець світу настане за його життя.

Ньютон багато років досліджував Біблію та інші релігійні писання. Він використовував отримані відомості для розрахунку передбачуваної дати кінця світу. Вчений намагався дізнатися, коли ж відомий нам світ прийде до кінця і буде замінений "Царством Небесним" на Землі. Він вірив, що в середині XXI століття Христос повернеться і царюватиме тисячоліття, а єврейський народ збудує "вічне царство, що процвітає" в Ізраїлі.

Сер Ісаак Ньютон записав свої докладні розрахунки у 1704 році Фото: Jerusalem’s Hebrew University

"І дні недовгочасних звірів, будуть покладені на роки прожитих царств, період у 1260 днів, якщо датувати його від повного підкорення трьох царів 800 р. н.е., закінчиться 2060 р. н.е. Все може закінчитися пізніше, але я бачу причин для того, щоб це трапилося раніше», — писав Ньютон античною англійською мовою.

Експерт з Ньютона Стівен Д. Снобелен пояснив, що вчені знають про його передбачення вже багато років, але широкому загалу воно стало відомим порівняно недавно.

"Для багатьох відкриття, що Ньютон був пристрасним віруючим, який серйозно ставився до біблійних пророцтв, стало своєрідним шоком", — написав він.

Раніше Фокус писав, що футуролог передбачає, що люди досягнуть безсмертя вже зовсім скоро. У відомого американського вченого Реймонда Курцвейла деякі прогнози вже справдилися.

Також повідомлялося, що Ілон Маск попереджає про те, що незабаром настане кінець світу. За словами глави компанії SpaceX, це просто питання, коли настане чергове масове вимирання на Землі.