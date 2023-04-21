"Христос вернется": пророчество Исаака Ньютона о конце света встревожило жителей Британии

Сэр Исаак Ньютон верил, что в середине XXI века Христос вернется и будет царствовать на Земле. Ученый написал о своих прогнозах в 1704 году. По его мнению, конец света, каким мы его знаем, наступит через 37 лет.

Related video

Известный ученый Исаак Ньютон однажды предсказал, что конец света наступит в 2060 году. Жители Британии уже начинают волноваться по этому поводу. Последние опросы показывают, что примерно каждый седьмой человек верит, что конец света наступит при его жизни. Об этом рассказывает The Mirror.

Сэр Исаак Ньютон, совершивший множество новаторских открытий в области физики и математики, считал, что конец света, каким мы его знаем, наступит в 2060 году. Издание отмечает, что когда он писал о своих прогнозах в 1704 году, это могло показаться очень далекой перспективой, но сегодня до этого осталось всего 37 лет. Многие люди могут дожить до этой даты.

Согласно последним опросам, примерно каждый седьмой человек верит, что конец света наступит при его жизни.

Ньютон много лет исследовал Библию и другие религиозные писания. Он использовал полученные сведения для расчета предполагаемой даты конца света. Ученый пытался узнать когда же известный нам мир придет к концу и будет заменен "Царством Небесным" на Земле. Он верил, что в середине XXI века Христос вернется и будет царствовать тысячелетие, а еврейский народ построит "процветающее и вечное царство" в Израиле.

Сэр Исаак Ньютон записал свои подробные расчеты в 1704 году Фото: Jerusalem’s Hebrew University

"И дни короткоживущих зверей, будучи положены на годы прожитых царств, период в 1260 дней, если датировать его от полного покорения трех царей 800 г. н.э., закончится 2060 г. н.э. Все может закончиться позже, но я вижу причин для того, чтобы это случилось раньше ", — писал Ньютон на античном английском языке.

Эксперт по Ньютону Стивен Д. Снобелен объяснил, что ученые знают о его предсказании уже много лет, но широкой публике оно стало известно сравнительно недавно.

"Для многих открытие, что Ньютон был страстным верующим, который серьезно относился к библейским пророчествам, стало своего рода шоком", — написал он.

Ранее Фокус писал, что футуролог предсказывает, что люди достигнут бессмертия уже совсем скоро. У известного американского ученого Рэймонда Курцвейла некоторые предсказания уже сбылись.

Также сообщалось, что Илон Маск предупреждает о том, что скоро наступит конец света. По словам главы компании SpaceX, это просто вопрос времени, когда наступит очередное массовое вымирание на Земле.