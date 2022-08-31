Массовое вымирание на Земле. Илон Маск предупреждает о том, что скоро наступит конец света

По словам главы компании SpaceX, это просто вопрос времени, когда наступит очередное массовое вымирание на Земле.

Владелец компании SpaceX Илон Маск предупредил, что ужасное событие массового вымирания, которое похоже на то, что произошло 66 млн лет назад, когда вымерли динозавры, уже близко, пишет Express.

Самый богатый человек в мире заявил о том, что скоро может произойти массовое вымирание, которое уничтожит все человечество. За всю историю Земли, которая насчитывает примерно 4,5 млрд лет, на нашей планете произошло 5 массовых вымираний. Эти вымирания заняли вместе временной отрезок в 2,8 млн лет и в результате этих событий на Земле исчезло 75% живых существ.

Самым известным событием массового вымирания на Земле, которое является пока что последней катастрофой такого масштаба, является массовое вымирание 76% животных, в том числе и динозавров, после падения астероида 66 млн лет назад.

В своем аккаунте в Twitter, Илон Маск поделился статьей об этом массовом вымирании и написал, что это случится снова и это просто вопрос времени. Пока неясно, когда именно Илон Маск ожидает падения астероида или что именно вызовет массовое вымирания всего живого на планете.

Здесь стоит вспомнить о том, что Маск является ярым сторонником массовой колонизации Марса. Миллиардер считает, что человечество может спастись на Марсе от глобальной катастрофы. Раньше Маск заявлял о том, что в его планах переселить на Марс несколько миллионов человек уже в ближайшее десятилетие.

Основные надежды на осуществление своей мечты Илон Маск возлагает на свою новую ракету-носитель Starship. Именно эта ракета поможет доставить на Марс первых колонистов, по мнению Маска, а также будет основным транспортным средством для межпланетных полетов. Учитывая, что эта ракета многоразовая, то планы Маска не выглядят совсем уже научной фантастикой.

[ + – ] Илон Маск является ярым сторонником массовой колонизации Марса. Миллиардер считает, что человечество может спастись на Марсе от глобальной катастрофы. Раньше Маск заявлял о том, что в его планах переселить на Марс несколько миллионов человек уже в ближайшее десятилетие Фото: Express

В то же время, что касается массового вымирания, то некоторые ученые уже говорят о том, что шестое массовое вымирание уже началось на Земле. И это связано с изменением климата, в результате которого могут исчезнуть миллиарды видов живых существ на планете. Кстати, Фокус уже писал о том, что ученые выдвинули свою гипотезу касательно того, когда начнется очередное массовое вымирание на Земле.

Также экологи и биологи из Великобритании в этом году уже заявляли о том, что биоразнообразию сейчас наносится значительный ущерб, который в конечном итоге приведет к гибели человечества. По словам ученых, такой вариант развития событий можно ожидать в обозримом будущем.

[ + – ] Экологи и биологи из Великобритании в этом году уже заявляли о том, что биоразнообразию сейчас наносится значительный ущерб, который в конечном итоге приведет к гибели человечества. По словам ученых, такой вариант развития событий можно ожидать в обозримом будущем Фото: Express

Например, согласно данным экологов, только в Англии за 50 лет произошло значительное сокращение видов флоры и фауны. Они приводят даже оценку в 41%. В то же время еще 15% видов животных и растений в данном регионе скоро исчезнут.

По словам главы британского Агентства по охране окружающей среды Джеймса Бевана, все в природе взаимозависимо и если существует кризис биоразнообразия среди животных и растений, то он приведет к исчезновению не только растительного и животного мира, но и всего человечества. Ученые считают, что, например, только в Англии 25% всех млекопитающих находятся под угрозой исчезновения.

Что касается печально знаменитого массового вымирания 66 млн лет назад, то недавнее исследование предполагает, что его вызвало падение не одного, а как минимум двух астероидов, как уже писал Фокус.

Если Илон Маск рассматривает Марс в качестве потенциальной планеты для будущего проживания людей, то в NASA пока сосредоточили свое внимание на Луне. Фокус уже писал о том, что 29 августа должен был состоятся первый запуск самой мощной в мире ракеты с космическим кораблем, который бы облетел Луну впервые за 50 лет.

Позже Фокус писал о том, что старт ракеты отменили и перенесли на более поздний срок. Как стало известно очередная попытка полететь на Луну состоится 3 сентября 2022 года.