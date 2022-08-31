Масове вимирання Землі. Ілон Маск попереджає про те, що незабаром настане кінець світу

За словами глави компанії SpaceX, це просто питання, коли настане чергове масове вимирання на Землі.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск попередив, що жахлива подія масового вимирання, яка схожа на те, що сталося 66 млн. років тому, коли вимерли динозаври, вже близько, пише Express.

Найбагатша людина у світі заявила про те, що скоро може статися масове вимирання, яке знищить усе людство. За всю історію Землі, яка налічує приблизно 4,5 млрд. років, на нашій планеті сталося 5 масових вимирань. Ці вимирання зайняли разом тимчасовий відрізок у 2,8 млн років і внаслідок цих подій на Землі зникло 75% живих істот.

Найвідомішою подією масового вимирання на Землі, яка є поки що останньою катастрофою такого масштабу, є масове вимирання 76% тварин, зокрема динозаврів після падіння астероїда 66 млн років тому.

У своєму акаунті в Twitter, Ілон Маск поділився статтею про це масове вимирання і написав, що це станеться знову і це просто питання часу. Поки що не зрозуміло, коли саме Ілон Маск очікує на падіння астероїда або що саме викличе масове вимирання всього живого на планеті.

Тут варто згадати, що Маск є затятим прихильником масової колонізації Марса. Мільярдер вважає, що людство може врятуватися на Марсі від глобальної катастрофи. Раніше Маск заявляв про те, що в його планах переселити на Марс кілька мільйонів людей вже протягом найближчого десятиліття.

Основні сподівання на здійснення своєї мрії Ілон Маск покладає на свою нову ракету-носій Starship. Саме ця ракета допоможе доставити на Марс перших колоністів, на думку Маска, і буде основним транспортним засобом для міжпланетних польотів. З огляду на те, що ця ракета багаторазова, то плани Маска не виглядають зовсім науковою фантастикою.

[ + – ] Ілон Маск є затятим прихильником масової колонізації Марса. Мільярдер вважає, що людство може врятуватися на Марсі від глобальної катастрофи. Раніше Маск заявляв про те, що в його планах переселити на Марс кілька мільйонів людей вже в найближче десятиліття Фото: Express

Водночас, щодо масового вимирання, деякі вчені вже говорять про те, що шосте масове вимирання вже розпочалося на Землі. І це пов'язано із зміною клімату, внаслідок якого можуть зникнути мільярди видів живих істот на планеті. До речі, Фокус вже писав про те, що вчені висунули свою гіпотезу щодо того, коли розпочнеться чергове масове вимирання на Землі.

Також екологи та біологи з Великобританії цього року вже заявляли про те, що біорізноманіттю зараз завдають значних збитків, які зрештою призведуть до загибелі людства. За словами вчених, такий варіант розвитку подій очікується в найближчому майбутньому.

[ + – ] Екологи та біологи з Великобританії цього року вже заявляли про те, що біорізноманіттю зараз завдають значних збитків, які зрештою призведуть до загибелі людства. За словами вчених, такий варіант розвитку подій можна очікувати в найближчому майбутньому Фото: Express

Наприклад, згідно з даними екологів, лише в Англії за 50 років відбулося значне скорочення видів флори та фауни. Вони наводять навіть оцінку 41%. Ще 15% видів тварин і рослин у цьому регіоні скоро зникнуть.

За словами голови британського Агентства з охорони навколишнього середовища Джеймса Бевана, все в природі взаємозалежне і якщо існує криза біорізноманіття серед тварин і рослин, то вона призведе до зникнення не тільки рослинного та тваринного світу, а й усього людства. Вчені вважають, що, наприклад, лише в Англії 25% усіх ссавців перебувають під загрозою зникнення.

Що стосується сумнозвісного масового вимирання 66 млн років тому, то недавнє дослідження припускає, що його викликало падіння не одного, а як мінімум двох астероїдів, як уже писав Фокус.

Якщо Ілон Маск розглядає Марс як потенційну планету для майбутнього проживання людей, то в NASA поки зосередили свою увагу на Місяці. Фокус вже писав про те, що 29 серпня мав відбутися перший запуск найпотужнішої у світі ракети з космічним кораблем, який облетів Місяць вперше за 50 років.

Пізніше Фокус писав про те, що старт ракети скасували та перенесли на пізніший термін. Як стало відомо, чергова спроба полетіти на Місяць відбудеться 3 вересня 2022 року.