"Я мать, и этим все сказано": омбудсмен РФ не считает себя военной преступницей

По словам Марии Львовой-Беловой, она не согласна с решением Международного уголовного суда в Гааге, так как якобы "спасала детей от обстрелов", а не совершала геноцид.

Уполномоченная по правам ребенка при президенте Российской Федерации Мария Львова-Белова не считает себя военной преступницей, которая незаконно вывозит детей из территории Украины. Об этом она рассказала в новом интервью для американского издания Vice News 2 мая.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест женщины, а также главы Кремля Владимира Путина. Их обвиняют в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины. При этом, таковыми они себя не считают, о чем и рассказала Мария Львова-Белова в интервью изданию.

"Я мать, и этим все сказано. Какой я военный преступник, о чем вы говорите. Это очень смешно. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда", — говорится в сообщении.

Свои действия она называет не "депортацией", а "эвакуацией из-под обстрелов". Кроме того, она подчеркнула, что у всех детей, которых вывезли из Украины на территорию Российской Федерации, остается украинское гражданство и право изучать родной язык, но доказательств предоставлено не было.

"Гражданство Украины остается же у них. Мы же его не отменяем. Мы дополняем и даем возможность. Что, это простирание идентичности? Мы всегда пели песни на русском и на украинском языке. Мы рассказывали сказки русские и украинские. Мы всегда жили в дружбе и понимании. А то что сейчас происходит — наоборот, в Украине стирают сейчас все, что связано с Россией", — продолжила чиновница.

Как на это отреагировали в Офисе президента?

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался об этом инциденте на своей странице в социальной сети Twitter. Он считает, что РФ на сегодняшний день "является идеальной конструкцией ада".

Все потому что разыскиваемая МУС персона дает непринужденное интервью журналистам из США, где пытается доказать добросердечность своих действий и использует при этом нарративы про "материнское сердце".

"Мы просто пришли в их города, разрушили их дома, убили и покалечили их родителей на их глазах, отправили их в фильтрационные лагеря в отдаленные регионы, где жестоко издеваются над ними и заставляют слушать пропагандистские лекции, и дополнили это вторым паспортом. Разве это не спасение? Разве это не о "русском милосердии"? Разве это не справедливость? Разве мы не имеем права лишить их фальшивой идентичности?", – пишет Михаил Подоляк.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Кроме российского президента суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.