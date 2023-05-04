"Не можем забеременеть": сиамские близнецы Люпита и Кармен рассказали о личной жизни (фото)

Сиамские близнецы Кармен и Люпита Андраде имеют общий таз, кровеносную систему, печень и репродуктивную систему. У сестер есть свои трудности, но они наслаждаются "прекрасной жизнью" вместе.

22- летние сросшиеся близнецы Люпита и Кармен Андраде рассказали о своей совместной жизни и сообщили, что научились справляться с жизненными трудностями, включая даже странные "любовные" запросы мужчин. Об этом пишет The Mirror.

Девушки выросли в штате Коннектикут, США, и имеют общий таз, кровеносную систему, печень и репродуктивную систему. Они управляют одной ногой каждая и привыкли к своему телу. С помощью физиотерапии, близнецы сделали свои первые шаги в возрасте четырех лет.

Кармен рассказала, что у сестер есть свои трудности, но они наслаждаются "прекрасной жизнью" вместе. Их нельзя разделять, так как это может быть опасно для их жизни.

Люпита и Кармен впервые научились ходить в возрасте четырех лет Фото: Instagram/carmen_andrade2000

Сиамские близнецы раскрывают свою личную жизнь и поражают публику своей свободой и открытостью. Они не стесняются посещать кино, концерты и путешествовать по разным городам и странам. Одна из них даже завела отношения с парнем.

Кармен встречается с молодым человеком по имени Даниэль уже несколько месяцев, тогда как Люпита считает себя асексуальной. В октябре 2020 года девушка познакомилась со своим парнем на сайте знакомств Hinge, где сразу же указала, что она является сиамским близнецом. Из сотен сообщений от фетишистов она выбрала сообщение Даниэля, который был заинтересован не в ее внешности, а в ее интересах и предпочтениях в фильмах и книгах.

"Мы с Даниэлем встречаемся, но у нас нет сексуальной близости. Наши отношения — это близкая дружба. Мы обсуждаем помолвку, но сначала хотели бы пожить вместе. Люпита и я не можем забеременеть, у нас эндометриоз, также мы принимаем блокаторы гормонов", — рассказала Кармен Андраде.

Люпита и Кармен с Даниэлем Фото: Instagram/carmen_andrade2000

Издание отмечает, что Даниэль отлично ладит и с другой сестрой. Согласно словам Кармен, она обычно засыпает раньше, что позволяет Люпите иногда общаться с ее парнем. Они хорошо находят общий язык.

Сиамские близнецы также выразили желание работать с животными после окончания учебы. Девушки уверены, что будут поддерживать друг друга в любых начинаниях, так как не представляют жизнь друг без друга.

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