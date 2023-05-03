"Обедаем как королевские особы": женщина собирает растения и кормит ими своих детей (фото)

Экономная мама двоих детей Кайе Уилкинсон рассказала, как безопасно добывать пищу на открытых полях, а также о том, каких опасностей следует избегать, собирая растения в общественных местах.

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48-летняя Кайе Уилкинсон из города Колн, Ланкашир (Великобритания), уже более 5 лет добывает пищу в общественных местах, чтобы прокормить своих детей. Теперь женщина хочет поделиться своими маленькими хитростями с другими родителями. Об этом рассказывает The Mirror.

Мама двоих детей Кайе Уилкинсон впервые начала изучать собирательство, когда хронический артрит и язвенный колит лишили ее возможности работать и ей пришлось думать как выживать за счет небольшого бюджета.

Британка начала обследовать близлежащие открытые поля в поисках растений, которые она могла бы использовать для приготовления пищи, избегая дорогих овощей из супермаркета и сокращая расходы на бензин.

Среди любимых ингредиентов женщины — крапива, одуванчики, листья букового дерева, дикие грибы и лепестки роз Фото: The Mirror

Среди ее любимых ингредиентов — крапива, одуванчики, листья букового дерева, дикие грибы и лепестки роз. Все это попадает в желудок ее детей.

"Я хочу, чтобы люди поняли, что приготовление такой пищи не является чем-то странным — это то, что вы просто добавляете в свою повседневную еду. Я определенно рекомендую это. Это то, чем я действительно увлечена, и мы обедаем как королевские особы. Это экономически выгодное занятие, выходить на природу и собирать что-то вместо того, чтобы постоянно покупать дорогие овощи в супермаркете", — рассказала женщина.

Кайе говорит, что получает положительные отзывы от членов семьи и друзей Фото: The Mirror

Британка заменяет салат молодыми листьями бука и готовит свой собственный травяной чай из лепестков роз и крапивы.

"Вы получаете витамины, которые не так легко найти в покупных продуктах. Крапиву не купишь в супермаркете, так что этот набор питательных веществ я получаю с полей", — объясняет она.

Кайе говорит, что получает положительные отзывы от членов семьи и друзей, которые наслаждаются ее инновационными блюдами.

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