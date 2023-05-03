"Обідаємо як королівські особи": жінка збирає рослини та годує ними своїх дітей (фото)
Економна мама двох дітей Кайє Вілкінсон розповіла, як безпечно добувати їжу на відкритих полях, а також про те, яких небезпек слід уникати, збираючи рослини у громадських місцях.
48-річна Кайє Вілкінсон із міста Колн, Ланкашир (Великобританія), вже понад 5 років добуває їжу у громадських місцях, щоб прогодувати своїх дітей. Тепер жінка хоче поділитись своїми маленькими хитрощами з іншими батьками. Про це розповідає The Mirror.
Мама двох дітей Кайє Вілкінсон вперше почала вивчати збирання, коли хронічний артрит та виразковий коліт позбавили її можливості працювати і їй довелося думати, як виживати за рахунок невеликого бюджету.
Британка почала обстежувати довколишні відкриті поля у пошуках рослин, які вона могла б використовувати для приготування їжі, уникаючи дорогих овочів із супермаркету та скорочуючи витрати на бензин.
Серед її улюблених інгредієнтів — кропива, кульбаби, листя букового дерева, дикі гриби та пелюстки троянд. Усе це потрапляє у шлунок її дітей.
"Я хочу, щоб люди зрозуміли, що приготування такої їжі не є чимось дивним — це те, що ви просто додаєте у свою повсякденну їжу. Я безперечно рекомендую це. Це те, чим я дійсно захоплена, і ми обідаємо як королівські особи Це економічно вигідне заняття, виходити на природу і збирати щось замість того, щоб постійно купувати дорогі овочі в супермаркеті", — розповіла жінка.
Британка замінює салат молодим листям бука і готує свій власний трав'яний чай із пелюсток троянд та кропиви.
"Ви отримуєте вітаміни, які не так легко знайти в покупних продуктах. Кропиву не купиш у супермаркеті, тому цей набір поживних речовин я отримую з полів", — пояснює вона.
Кайє каже, що отримує позитивні відгуки від членів сім'ї та друзів, які насолоджуються її інноваційними стравами.
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