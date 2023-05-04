Запрет не помог: на Дворцовую площадь в Петербурге приземлился дрон, – росСМИ

Инцидент с беспилотником произошел во время репетиции военного парада к 9 мая. Как отмечают свидетели, БПЛА пролетел на небольшой высоте перед самым проходом войск.

В четверг, 4 апреля, на подлете к Дворцовой площади в Санкт-Петербурге приземлился неизвестный беспилотный летательный аппарат. Об этом пишет российское издание "Фонтанка".

В источнике говорится, что беспилотник был поднят в воздух в момент, когда на площади шла репетиция военного парада к 9 мая. БПЛА, предположительно, заглушили специальными средствами.

Как отмечает корреспондент издания, квадрокоптер был замечен в небе примерно в 16:30. Дрон поднялся на несколько метров вверх, а затем упал в углу Дворцовой площади, неподалеку от Александровского сада.

По словам очевидца, рухнувший БПЛА подобрал неизвестный человек в капюшоне, который вскоре был задержан сотрудниками полиции. Свидетели инцидента также отметили, что беспилотник пролетел на небольшой высоте перед самым проходом войск.

Журналисты пишут, что БПЛА могли запустить сами военные с целью проверить реакцию соответствующих служб.

В Петербурге запретили запускать БПЛА

В среду, 3 мая, стало известно, что власти Санкт-Петербурга ввели запрет на запуск беспилотников и коптеров в черте города до 15 мая. Ограничения также касается полетов в радиусе 150 километров вокруг населенного пункта.

В филиале "Аэронавигации Северо-Запада" сказали представителям СМИ, что "воздушное пространство закрыли в целях безопасности".

Аналогичный запрет 3 мая был введен в Москве, а также примерно в 40 российских регионах после новости о том, что Украина якобы попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что 4 мая оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" направлялся на репетицию парада и врезался в дорожное ограждение на кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга.

Еще мы писали о том, что 26 апреля в южном пригороде Санкт-Петербурга был слышен громкий взрыв. Недалеко от предполагаемого места происшествия расположен военный аэродром "Пушкин".