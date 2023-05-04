Горит целое село: в РФ массово эвакуируют людей из-за пожара (фото, видео)

В общей сложности из детского психо-неврологического диспансера и дома престарелых сотрудники МЧС РФ вывезли сотни людей.

На территории села Успенка в Тюменской области РФ производят эвакуацию жильцов дома в связи с распространением огня. В Telegram-канале МЧС РФ 4 мая сообщили подробности.

Удалось из частных домов транспортировали 79 человек. Также из дома престарелых "Милосердие" эвакуированы 45 человек, не имеющих способности к самостоятельному передвижению. Еще 370 детей спасателям удалось вывезти из детского психоневрологического диспансера.

В ведомстве дополнительно решили направить в локацию 50 специалистов и 4 единицы техники. Они пытаются предотвратить дальнейшее распространение пламени на жилые дома и ликвидировать возгорание уже в поврежденных зданиях.

Реакция СК РФ Тюменской области на пожар в селе Успенка

Причина пожара пока не объявлена. Представители регионального Следственного комитета РФ начали проверку по статье 293 УК РФ – халатность. По их информации, огнем уничтожены 13 домов и несколько хозяйственных построек. Пострадавших и погибших в результате воспламенения нет. Жители населенного пункта и дальше покидают его территорию.

Напомним, в Ставрополе произошел пожар на складе ГСМ. По данным МЧС РФ, бочки с мазутом загорелись на заводе "Евробетон", пожару присвоили второй ранг опасности. Возгорание произошло на площадке, где перерабатывают автомобильные шины. Огонь распространился на 500 квадратных метров. Десятки единиц техники и спасателей привлекли к тушению пожара.

Также в феврале в Москве был аффиксирован сильный пожар на территории исследовательского института. Вспыхнул автосервис, где взрываются канистры с топливом. На втором этаже здания были заблокированы два человека. Пожар вспыхнул на территории 1,5 тысяч квадратных метров. Затем российские журналисты со ссылкой на источники в МЧС России отметили, что взрываются канистры с топливом, а сам пожар происходит на территории автосервиса.